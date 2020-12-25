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25.12.2020 13:31
Рубрика: Происшествия

В Симферополе в ходе ссоры юноша убил свою бабушку

Текст: Сергей Винник

Житель Симферополя убил собственную бабушку во время конфликта на бытовой почве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Севастопольца задержали по подозрению в убийстве жены

Конфликт произошел в старом городе на улице Инге. Молодой человек 22 лет поссорился со своей 78-летней бабушкой, в квартире которой он жил. Юноша нанес пожилой женщине несколько ударов по голове, а затем задушил ее.

- Злоумышленник был задержан, - сообщили в пресс-службе. - Оперативными сотрудниками МВД по РК города от молодого человека получена явка с повинной.

Симферопольцу грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Юноша заключен под стражу.

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