В Симферополе в ходе ссоры юноша убил свою бабушку

Житель Симферополя убил собственную бабушку во время конфликта на бытовой почве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Конфликт произошел в старом городе на улице Инге. Молодой человек 22 лет поссорился со своей 78-летней бабушкой, в квартире которой он жил. Юноша нанес пожилой женщине несколько ударов по голове, а затем задушил ее.

- Злоумышленник был задержан, - сообщили в пресс-службе. - Оперативными сотрудниками МВД по РК города от молодого человека получена явка с повинной.

Симферопольцу грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Юноша заключен под стражу.