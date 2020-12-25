В Совфеде ответили на угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму

Ситуация с угрозой Киева помешать проекту с опреснением воды в Крыму выходит за рамки общепризнанных международных стандартов, заявил член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя недавнее высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Политик добавил, что своими действиями украинские власти дают возможность международному сообществу разобраться в их "истинной сущности".

Не секрет, что Украина считает Крым своей территорией и поэтому делает подобные заявления, однако, здравомыслящие политики должны понимать, что подобные высказывания - ничто иное, как вмешательство во внутренние дела России, подчеркнул парламентарий.

"Это вмешательство, - отметил политик в беседе с RT. - Из года в год понимание этого будет крепчать, и в конце концов в какой-то период они признают, что Крым - это территория России".