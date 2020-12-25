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25.12.2020 14:23
Рубрика: Спорт

Степанова и Букин выиграли "золото" ЧР в танцах на льду

Текст: Анна Козина
Призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За произвольный танец дуэт, который тренируется у Александра Свинина и Ирины Жук, получил 132,88 балла. А в сумме за два проката спортсмены набрали 220,16 балла. Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94), третье - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (196,97).

Фото: Яковлев Александр/ Фотохроника ТАСС
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Напомним, что призеры чемпионата мира, одни из лидеров сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов не принимали участия в чемпионате России. Никита переболел коронавирусом в легкой форме, Вика - в тяжелой, с частичным поражением легких. По рекомендации врачей пара решила отказаться от подготовки и выступления в Челябинске.

Степанову и Букина тоже весь сезон преследовали травмы и болезни. Они не выходили на официальные старты 11 месяцев.

- Нас не было нигде. Мы даже в прокатах не участвовали. Да и на подготовку, по сути, было не так много времени. Мы начали готовиться к чемпионату России всего недели три назад, - цитирует Александру Степанову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Когда Ваня вышел на лед после болезни, мы поначалу по бортикам, можно сказать, катались, потом за ручки взялись и стали делать более-менее похожее на то, что делали раньше.

Иван Букин также отметил, что сезон получился сложный, с большими перерывами: "Казалось бы, мы уже опытные спортсмены, но, несмотря на это, сколько бы турниров не было за плечами, российских, международных, но когда в первый раз выходишь на старт сезона, это реально тяжело, как будто все начинается заново".

В регионах Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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