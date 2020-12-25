Тюменские чемпионы мира по танцам подготовили на самоизоляции 25 номеров

Полуторачасовая программа "Формейшн Вера зажигает елку" на сцене Дворца культуры "Нефтяник" стала той самой вишенкой на торте, которой лучше любоваться.
Обычно премьерные программы "Вера" сначала презентует на чемпионатах Европы и мира, а уже потом показывает в Тюмени, но из-за пандемии все вышло с точностью наоборот, и первые сливки достались сибирякам. А мы только рады кричать и пританцовывать в креслах, встречая и провожая свежие постановки "Оскар" и "Предвкушение", вспоминая уже известные и слегка доработанные-отшлифованные "Суперзвезду", "Мадонну", "Богемскую рапсодию".
Когда на паркет выходят детские, подростковые и взрослые коллективы спортивного бренда, а их сейчас 12, зрители замирают от восторга: танцоры как на подбор и в изумительных костюмах, доведенный до совершенства сценарий, где музыка, видеоряд, общий замысел рождают атмосферу праздника особого статуса. Чтобы сделать такое шоу, старшему тренеру Алексею Литвинову, хореографам Дмитрию Ефимову, Наталии и Алексею Стружановым приходится немало трудиться, ведь пять-шесть минут, пока длится номер, пары должны проживать как один организм и при этом сохранять индивидуальность. А тут звезд - от детсадовцев до многократных чемпионов - более двухсот! И каждая сверкает!
Поддержала "Веру" на финальном празднике и сборная региона по танцам на колясках. В "Новогоднем вальсе" закружились финалисты Кубка континентов двух прошлых лет. Они, к слову, тоже очень скучают по зрителям, выездам, соревнованиям.
Чтоб не сглазить задуманное на будущий год, большинство в нынешних условиях предпочитает не распространяться о планах. Но Литвинов щедро ими делится: "Формейшн Вера" готова показать высший класс на традиционном кубке губернатора, новом чемпионате и первенстве России и этапе мировой серии по танцевальному спорту, который с января 2021 года перенесен на декабрь.
Кстати
Старшие составы коллектива "Формейшн Вера" - семикратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и 27-кратные чемпионы России в латинской и европейской программах, а также финалисты шоу "Танцуют все" на телеканале "Россия".