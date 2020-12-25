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25.12.2020 09:53
Рубрика: Культура

Тюменские чемпионы мира по танцам подготовили на самоизоляции 25 номеров

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Пожалуй, самое сложное испытание для творческого человека - время взаперти, без общения с поклонниками. В последний раз тюменская команда "Вера", чемпион мира по танцевальному спорту, видела зрителей лишь в сентябре, на российских соревнованиях в Москве. В преддверии Нового года танцорам все-таки разрешили порадовать публику новым шоу из 25 номеров, подготовленным на самоизоляции.
Фото: Валерий Бычков Фото: Валерий Бычков
Фото: Валерий Бычков

Полуторачасовая программа "Формейшн Вера зажигает елку" на сцене Дворца культуры "Нефтяник" стала той самой вишенкой на торте, которой лучше любоваться.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Обычно премьерные программы "Вера" сначала презентует на чемпионатах Европы и мира, а уже потом показывает в Тюмени, но из-за пандемии все вышло с точностью наоборот, и первые сливки достались сибирякам. А мы только рады кричать и пританцовывать в креслах, встречая и провожая свежие постановки "Оскар" и "Предвкушение", вспоминая уже известные и слегка доработанные-отшлифованные "Суперзвезду", "Мадонну", "Богемскую рапсодию".

Когда на паркет выходят детские, подростковые и взрослые коллективы спортивного бренда, а их сейчас 12, зрители замирают от восторга: танцоры как на подбор и в изумительных костюмах, доведенный до совершенства сценарий, где музыка, видеоряд, общий замысел рождают атмосферу праздника особого статуса. Чтобы сделать такое шоу, старшему тренеру Алексею Литвинову, хореографам Дмитрию Ефимову, Наталии и Алексею Стружановым приходится немало трудиться, ведь пять-шесть минут, пока длится номер, пары должны проживать как один организм и при этом сохранять индивидуальность. А тут звезд - от детсадовцев до многократных чемпионов - более двухсот! И каждая сверкает!

Поддержала "Веру" на финальном празднике и сборная региона по танцам на колясках. В "Новогоднем вальсе" закружились финалисты Кубка континентов двух прошлых лет. Они, к слову, тоже очень скучают по зрителям, выездам, соревнованиям.

Чтоб не сглазить задуманное на будущий год, большинство в нынешних условиях предпочитает не распространяться о планах. Но Литвинов щедро ими делится: "Формейшн Вера" готова показать высший класс на традиционном кубке губернатора, новом чемпионате и первенстве России и этапе мировой серии по танцевальному спорту, который с января 2021 года перенесен на декабрь.

Кстати

Старшие составы коллектива "Формейшн Вера" - семикратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и 27-кратные чемпионы России в латинской и европейской программах, а также финалисты шоу "Танцуют все" на телеканале "Россия".

Фото: Валерий Бычков
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