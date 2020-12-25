В Челябинске отрыт единый центр контроля за состоянием воздуха

В Челябинске открыт единый территориальный центр мониторинга атмосферы, созданный в рамках федеральной программы "Чистый воздух" и разработанного на Южном Урале регионального экологического стандарта. В этом центре будут собираться и анализироваться данные со всех лабораторий и постов наблюдений за воздухом, сообщили в пятницу в правительстве региона.

В центр мониторинга будет стекаться вся информация о состоянии воздуха с лабораторий Росгидромета, Роспотребнадзора и минэкологии. В работу также в ближайшее время будут вовлечены и крупные предприятия области: Цинковый завод, Мечел, ММК, Фортум, имеющие автоматизированные системы контроля непосредственно на источниках выбросов и на границах своих санитарно-защитных зон. Обобщение и анализ этой информации позволит понимать фактическое состояние воздуха и уже в будущем году прогнозировать его изменения.

- Без постоянной аналитики того, что происходит с загрязнением воздуха, обсуждать тематику экологии в городе невозможно, - сообщил глава региона Алексей Текслер. - На следующий год планируем развить систему мониторинга за счет датчиков контроля, которые будут отслеживать токсичность выбросов по шести показателям. Будем развивать этот проект и по другим городам.

Основные задачи центра экомониторинга - оперативная обработка данных наблюдений, их анализ, а также предоставление своевременной и полной информации о качестве воздуха на территории Челябинской области гражданам, общественным организациям, органам власти и другим заинтересованным лицам, отметили в правительстве региона.