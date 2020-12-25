В Челябинской области уволены три высокопоставленных чиновника

В Челябинской области распоряжением губернатора уволены министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, министр по физической культуре и спорту Леонид Одер, а также первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов. Об этом в пятницу сообщили в правительстве региона.

Грядущее увольнение чиновников губернатор Алексей Текслер анонсировал днем раньше на итоговой пресс-конференции. Отвечая на вопрос, окончательно ли сформирован состав регионального правительства, он сообщил, что ротация идет, и это постоянная и плановая работа, в ходе которой уже "отротировано" порядка 20 чиновников уровня министра и заместителей министра.

- У нас будут изменения в министерстве строительства и инфраструктуры, министерстве спорта и министерстве транспорта и дорожного строительства региона, - пояснил Текслер. - Мы перезагрузим работу этих подразделений. Что касается министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, то первый замминистра Александр Филиппов уйдет для работы по новой транспортной концепции.

Исполняющим обязанности министра строительства и инфраструктуры назначен Юлий Элбакидзе, исполняющим обязанности министра по физической культуре и спорту назначен Максим Соколов, заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта будет назначен Александр Егоров, отметили в правительстве региона.