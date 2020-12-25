В Екатеринбурге застрелили водителя микроавтобуса

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш накануне вечером неизвестный застрелил водителя микроавтобуса. Расследованием обстоятельств инцидента занимается Следственный комитет Свердловской области.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга, вечером 24 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об огнестрельном ранении головы: жертвой оказался мужчина 1976 года рождения, водитель Ford Transit.

"Во время преступления машина была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов", - уточнили в СК

Раненого шофера увезли в больницу, где он скончался. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следователи и полицейские осмотрели место преступления и автомобиль, изъяты вещдоки, которые отправят на экспертизу. Идет допрос свидетелей. Правоохранительные органы делают все возможное, чтобы задержать стрелка "по горячим следам"