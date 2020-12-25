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25.12.2020 08:48
Рубрика: Происшествия

В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитет Тюменской области расследует обстоятельства гибели семьи в Тобольске: в ночь на пятницу здесь сгорел дом на улице Новой, в огне погибли мать, отец и двое маленьких детей.

В Мурманске при пожаре погибли двое мужчин

По данным регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 02.22 по местному времени. Когда огнеборцы прибыли на место, строение было полностью объято пламенем. В 07.15 пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 38 человек и 11 единиц техники.

По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи и криминалисты работают на месте трагедии. Устанавливают условия жизни и воспитания погибших детей..

Между тем

Продолжается расследование другого пожара, который случился 22 декабря в деревне Петелино Ялуторовского района и унес жизни троих детей. Следователи восстановили картину событий: вечером дети 2014, 2016 и 2019 годов рождения находились дома одни, так как отец был на работе, а мать ушла в магазин, закрыв дом.

"Металлическая печь, изнутри выложенная кирпичом, была затоплена. Предположительно, из отверстия в ней пламя вырвалось наружу, и начался пожар", - говорится в сообщении СК.

Соседи вызвали спасателей и пытались помочь детям. К сожалению, безуспешно: предположительно, малыши погибли из-за отравления продуктами горения.

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