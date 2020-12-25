Первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1) после реконструкции открыли в аэропорту Шереметьево. Работы провели всего за десять месяцев, полностью за счет частных инвестиций.

В реконструкции были заняты большое количество рабочих, инженеров и проектировщиков, задействовано 200 единиц техники, уложено 400 тысяч кубометров бетона, рассказал министр транспорта Виталий Савельев в ходе церемонии торжественного открытия.

Реконструкцию вели, несмотря на падение авиаперевозок на фоне пандемии. Если бы проект заморозили, его стоимость выросла бы минимум на треть, отмечали представители аэропорта.

Полоса не обновлялась 60 лет, с момента ее пуска в 1959 году. Она имеет протяженность 3,5 километра и ширину 60 метров. "Хочу назвать еще один параметр, глубина полосы 195 см, практически два метра. Это уникальная полоса может принимать все типы современных и все типы перспективных самолетов", - заметил Савельев.

По словам первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича, облик, который приобретает сегодня Шереметьево, вызывает чувство гордости и огромного уважения за гигантский труд, который выполнили люди, продолжающие модернизировать и реконструировать аэропорт. "Такие проекты, как ввод ВПП-1, крайне важны. Они повышают экономическую мобильность населения, инвестиционную привлекательность столицы и нашей страны в целом", - отметил он.

Реконструкция ВПП-1 стала одним из основных мероприятий генерального плана развития аэропорта. Общая пропускная способность Шереметьево после реконструкции полосы и введения новой структуры воздушного пространства в Московской зоне составит 100 взлетно-посадочных операций в час. В следующем году в аэропорте планируют совершать до 55 взлетно-посадочных операций в час. То есть инфраструктура аэропорта имеет запас мощности в два раза больше.

По результатам аудита реконструированной полосы Росавиацией выдан новый сертификат соответствия категории ИКАО аэродромуШереметьево. Это еще раз подтверждает соответствие воздушной гавани международным стандартам обеспечения безопасности полетов, отметили участники церемонии открытия.

После торжественной части по обновленной полосе прошла техника, которая применяется для содержания летного поля и обслуживания самолетов.