Россия выделит Киргизии 600 миллионов рублей на маркировку товаров

Россия безвозмездно выделит Киргизии 600 миллионов рублей для внедрения в республике механизма маркировки продукции средствами идентификации. По данным посольства РФ в КР, данная помощь будет оказана в рамках технического взаимодействия двух стран в Евразийском экономическом союзе.

Как сообщили в диппредставительстве, Россия уже помогла Киргизии модернизировать 12 пропускных пунктов на государственной границе и оснастить современным оборудованием такое же количество лабораторий на сумму 1,3 миллиарда рублей.

- Лаборатории позволят республике самостоятельно проводить сертификацию продукции для свободного экспорта на рынок ЕАЭС, а также обеспечивать контроль качества импортируемых товаров народного потребления и промышленной продукции, - подчеркнули в посольстве.