Россиянам станет проще получить профессию в 2021 году

Россиянам, которые ищут работу, станет проще получить профессию в 2021 году.

Новые возможности в переобучении и трудоустройстве появятся, благодаря новому федеральному проекту "Содействие занятости", который со следующего года заработает в рамках нацпроекта "Демография". Об этом рассказали в некоммерческой организации "Национальные приоритеты", созданной правительством для информирования граждан о реализации национальных проектов.

Так, любой человек, потерявший работу, после новогодних праздников сможет обратиться в центры занятости, чтобы пройти переобучение, если у него нет профессионального образования или он не может найти работу по своей специальности. Также переобучение будет доступно для тех, кто находится под риском увольнения.

"Новый федеральный проект, в первую очередь, создан для того, чтобы помочь оставшимся без работы гражданам получить необходимые для дальнейшего трудоустройства навыки", - отмечают в АНО "Национальные приоритеты". При этом, в переобучении безработных граждан, большое внимание будет уделяться именно потребностям работодателя, чтобы будущие выпускники этих программ могли понимать, насколько востребованными будут новые знания на рынке труда.

Важно, что во время обучения граждане будут получать пособие по безработице.