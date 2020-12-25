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25.12.2020 00:00
Рубрика: Общество

Черты бедности

Счетная палата предложила увеличить соцвыплаты нуждающимся
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Счетная палата предложила Минтруду провести ревизию мер социальной поддержки и подумать над дополнительными адресными выплатами нуждающимся. Это должно помочь миллионам людей выбраться из бедности.
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Игорь Зубков

В 2018 году президент поставил цель к 2024 году снизить уровень бедности с 13,2 до 6,6% (это доля населения с доходами ниже прожиточного минимума), в 2020 году этот срок отнесен к 2030 году. Бедность сокращалась последние годы, пока не началась пандемия. Но и без нее цели не удалось бы достичь с имевшимся арсеналом средств, считает Счетная палата.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Самыми результативными мерами, по оценке СП, стали введенные в этом году пособия на детей до 3 лет и от 3 до 7 лет: они прямо направлены на малоимущих и снижают уровень бедности сразу на 2 процентных пункта. С 2021 года эффект пособий на детей от 3 до 7 лет будет еще выше, поскольку они увеличиваются вдвое для семей, которые остаются за чертой бедности и после получения выплат в обычном размере.

Но в целом меры соцподдержки не имеют четкого фокуса на людей за чертой бедности, указывает Счетная палата. Так, в 2014-2018 годах около 20% из них вообще не получали никаких выплат, говорится в докладе СП, подготовленном совместно с экспертами Центра перспективных управленческих решений.

Помимо недостатка адресности, СП считает слабой доказательную базу политики по снижению бедности - эффект от многих мер не просчитывается. Нет и документа с общей логикой действий (вроде нацпроекта). Ведомство рекомендовало Минтруду определить критерии получения мер соцподдержки, их "счетный" вклад в снижение бедности или повышение доходов. Новые и измененные меры должны быть направлены в первую очередь на малоимущих, подчеркнула директор департамента исследований и методологии СП Дарья Цыплакова.

Оценивать нуждаемость Счетная палата предлагает не только по доходам, но и по другим критериям благосостояния (например, наличию недвижимости). Для этого, по ее мнению, нужна "дорожная карта" по развитию функционала Единой государственной информационной системы социального обеспечения - она должна превратиться в интегрированный социальный реестр населения.

Фото: РИА Новости
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Как пояснили "РГ" в Минтруде, такая "дорожная карта" есть, она более известна как создание и развитие социального казначейства. Благодаря его внедрению можно будет проактивно предлагать помощь гражданину в зависимости от его обстоятельств (рождение ребенка, установление инвалидности, потеря работы) и повышать адресность мер поддержки. Минтруд также подчеркивает, что эффективность и адресность соцподдержки возрастет с 2021 года, когда существенно расширятся возможности социального контракта, а наиболее нуждающимся семьям будут увеличены выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Предложения СП призваны помочь правительству более системно посмотреть на действующие механизмы достижения национальных целей и повысить их эффективность, отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Например, адресная помощь могла бы существенно снизить бедность, так как она позволяет охватить больший круг людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, - сказал он. - Безусловно, роль экономического роста тоже никто не отменял".

По оценкам СП, каждый процент экономического роста в среднем сопровождается снижением уровня бедности на величину от 0,2 до 0,35 п.п. В лучшем случае уровень бедности в 2024 году составит около 10%, а "не покрытая" ростом экономики потребность в его снижении составит от 3,2 до 4,7 п.п.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минтруд

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