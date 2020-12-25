Широков не сядет в колонию, но не сможет посещать стадионы

Грозило же Широкову до 2 лет колонии. Кроме того, ранее потерпевший заявил к Широкову гражданский иск на сумму в 500 тысяч рублей. По словам адвокатов, судья отказался наложить обеспечительный арест на машины и деньги Романа Широкова по ходатайству потерпевшего.

Другой адвокат арбитра Александр Добровинский в прениях отметил, что вина Широкова в избиении из хулиганских побуждений полностью доказана. По его словам, об этом свидетельствуют показания очевидцев, согласно которым футболист часто грубо и нецензурно выражался в адрес судейского сообщества, а также показания самого Никиты Данченкова, данные им сразу после избиения.

Добровинский пояснил, что Широков не сможет выходить из дома с 22 до 06 утра. 2 раза в неделю ему придется отмечаться в полиции, кроме того, он не сможет участвовать ни в каких мероприятиях, в том числе в спортивных. Конечно, это только в том случае, если суд поддержит позицию гособвинения.

Напомним, преступление было совершено 10 августа текущего года на стадионе академии "Спартака". Широков несколько раз ударил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. В итоге Широкову предъявили обвинение по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Бывший футболист признал вину.