Широков не сядет в колонию, но не сможет посещать стадионы

Новости

В январе может вырасти число обманутых дольщиков 13:45
Совфед одобрил штрафы для "зайцев" на платных дорогах 13:43
Во Внуково самолет при посадке выкатился за полосу 13:32
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными 13:31
Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу 13:11
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись 13:11
В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова 13:05
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих 12:58
В Ялте ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую 12:51
Умер фантаст Джеймс Ганн 12:48
У экс-супруги Сергея Фургала проходят обыски 12:34
Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года 12:34
"Игра на выживание" возглавила топ самых популярных сериалов года 12:11
В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт 12:06
Анжелика Варум поделилась секретами праздника 11:52
Половина федеральных налогов от новых проектов может остаться в Арктике 11:40
Новогодние выплаты проактивно перечислены на 13,5 млн детей 11:38
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:34
Белогрудые ежики уснули в Московском зоопарке 11:28
Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена 11:18
Зеленский: Украина не может выйти из Минских соглашений 10:50
На Урале заступили на боевое дежурство боевые расчеты С-400 "Триумф" 10:50
Пушков: Комиссия Совфеда в январе обсудит вопрос о борьбе с треш-стримами 10:28
Для ВМФ России построят 14 атомных подлодок 10:15
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС: Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
ВС: Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
25.12.2020 13:34
Рубрика: Происшествия

Широков не сядет в колонию, но не сможет посещать стадионы

Текст: Иван Петров
Гособвинитель в пятницу на судебном заседании попросил суд приговорить экс-футболиста сборной России Романа Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы. Спортсмена обвиняют в избиении во время матча любительских футбольных команд арбитра Никиты Данченкова. "Прокурор запросил для подсудимого ограничение свободы на срок в 1 год и 10 месяцев, гражданский иск удовлетворен частично - на 150 тысяч рублей", - цитирует ТАСС одного из адвокатов потерпевшего Александра Островского.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Грозило же Широкову до 2 лет колонии. Кроме того, ранее потерпевший заявил к Широкову гражданский иск на сумму в 500 тысяч рублей. По словам адвокатов, судья отказался наложить обеспечительный арест на машины и деньги Романа Широкова по ходатайству потерпевшего.

Тихонов высказался об избиении Широковым судьи

Другой адвокат арбитра Александр Добровинский в прениях отметил, что вина Широкова в избиении из хулиганских побуждений полностью доказана. По его словам, об этом свидетельствуют показания очевидцев, согласно которым футболист часто грубо и нецензурно выражался в адрес судейского сообщества, а также показания самого Никиты Данченкова, данные им сразу после избиения.

Добровинский пояснил, что Широков не сможет выходить из дома с 22 до 06 утра. 2 раза в неделю ему придется отмечаться в полиции, кроме того, он не сможет участвовать ни в каких мероприятиях, в том числе в спортивных. Конечно, это только в том случае, если суд поддержит позицию гособвинения.

Напомним, преступление было совершено 10 августа текущего года на стадионе академии "Спартака". Широков несколько раз ударил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. В итоге Широкову предъявили обвинение по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Бывший футболист признал вину.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность сокращения январских каникул
Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 13
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду