Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку в провинции Хама

Сирийским средствам ПВО удалось перехватить и сбить большую часть ракет, выпущенных в ночь на пятницу израильской армией по западной части провинции Хама.

По данным министерства обороны САР, израильские ВВС нанесли удар из ливанского воздушного пространства, находясь над городом Триполи, в направлении сирийского города Масьяф, пишет РИА Новости.

Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии ранее предположила, что объектом атаки мог стать научно-исследовательский центр, расположенный вблизи Масьяф, сообщает ТАСС.