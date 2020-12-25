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25.12.2020 13:58
Рубрика: Власть

Соцсетям предписали блокировать запрещенный контент

Текст: Татьяна Замахина
Социальные сети с 1 февраля 2021 года будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе детскую порнографию и экстремистские материалы. Такой закон принял Совет Федерации.

В законодательстве теперь будет прописано понятие "социальная сеть". Главный признак - доступ к такому сайту в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей интернета, находящихся на территории РФ.

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Уточняется, что Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр.

С 1 февраля 2021 года такие ресурсы, согласно новому закону, должны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент.

Речь идет о:

- материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

- информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий;

- данных о способах изготовления и использования наркотиков;

- информации о способах совершения самоубийства и призывах к нему;

- рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

- информации, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;

- призывах к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Соцсетям будет рекомендовано блокировать мат

Владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к такой информации. А если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, то в течение суток обязан отправить данные в Роскомнадзор. Временно сообщение или видео все равно нужно заблокировать, а контрольное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений.

В том случае, если пользователю будет казаться, что ограничение соцсеть наложила предвзято, то он сможет обратиться в Роскомнадзор. Ведомство будет уполномочено принять решение о восстановлении доступа.

Лица, которые посчитают, что соцсети нарушили их права, смогут обратиться за судебной защитой - в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.

За неудаление противоправного контента накажут. На это направлен еще один принятый Совфедом закон, который вводит крупные штрафы для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Законодательная власть Совет Федерации

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