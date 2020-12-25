Совет Федерации завершил осеннюю сессию

Верхняя палата российского парламента уходит на новогодние каникулы. В пятницу сенаторы провели последнее заседание осенней сессии, рассмотрев более 90 вопросов.

"Говорят, что високосный год всегда приносит сюрпризы, - отметила спикер Валентина Матвиенко. - Но в этот раз жизнь превзошла все ожидания, прогнозы и даже, наверное, научную фантастику".

Тем не менее, она уверена, что благодаря слаженной работе органов власти, медиков и началу масштабной вакцинации, Россия победит пандемию. "Общими усилиями, общей волей мы обязательно добьемся в этом деле успеха, коронавирус отступит, а мы, наконец, сможем вернуться к привычной жизни - с рукопожатиями, теплыми встречами, без масок и перчаток, которые уже стали привычными, но точно не любимыми предметами гардероба", - сказала Матвиенко.

Уходящий год она считает результативным для верхней палаты парламента. За год сенаторы провели 24 заседания, рассмотрели более 550 законов, внесли в Госдуму - сами и в соавторстве - более 150 законопроектов.

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, состоялось несколько выездных мероприятий, прежде всего, поездка представительной сенаторской комиссии в пострадавший от разлива топлива Норильск. По итогам работы подготовлен доклад президенту и уже принят ряд важных решений.

"Думаю, у всех у нас общее желание: чтобы наступающий год был лучше, легче, принес нам побольше радости и позитивных событий, потому что за такой год невзгод точно должна быть компенсация", - добавила спикер и поздравила коллег с наступающими праздниками.

Следующее заседание Совфеда состоится 20 января 2021 года, сенаторы планируют заслушать на нем доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о повышении устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам.