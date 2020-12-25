Советник Госсовета КНР Ван Хуэйяо рассказал о развитии цифровой экономики Китая

Пандемия и связанные с ней ограничения в этом году значительно ускорили цифровизацию целых отраслей экономики, отдельных бизнесов-процессов, коммуникаций между людьми. По всему миру выросли инвестиции в новую инфраструктуру, один из лидеров в этом направлении - Китай. О том, как в стране развивается цифровая экономика, "Российской газете" рассказал президент Центра Китая и глобализации, советник Госсовета КНР Ван Хуэйяо.

Фото: Фото из личного архива Ван Хуэйяо

В прошлом году на цифровую экономику в Китае пришлось 36,2% национального ВВП. Какова структура китайской цифровой экономики?

Ван Хуэйяо: Основа цифровой экономики Китая - это электронно-информационная промышленность, программное обеспечение и информационно-технические сервисы. Телекоммуникации, а именно строительство и эксплуатация телекоммуникационной инфраструктуры, а также сам интернет и соответствующие потребительские интернет-сервисы составляют относительно небольшую долю, но именно они наиболее близки к народу. В Пекине и Шанхае добавленная стоимость цифровой экономики составляет уже более 50% ВВП. Это самый высокий уровень во всей стране. На цифровую экономику Гуандуна, Чжэцзяна, Цзянсу и Фуцзянь приходится более 40% ВВП.

Пандемия подстегнула развитие цифровых технологий во всем мире - какие из них сегодня наиболее востребованы? Какие глобальные тренды цифровизации вы отмечаете?

Ван Хуэйяо: Во-первых, большая часть экономической деятельности перешла в онлайн-сегмент. Мы видим стремительное развитие онлайн-сервисов в таких областях, как общественное питание, видеоигры, образование, медицина, офисная работа и электронная коммерция, и эта тенденция уже необратима. Во-вторых, госуслуги стали намного удобнее, а система госуправления - эффективнее. В целом, цифровизация государственных административных систем стала новым важным направлением инвестиций в рамках цифровой экономики. И в-третьих, эпидемия способствовала более быстрому внедрению "новой инфраструктуры".

Один из главных мировых трендов на данный момент - это развертывание сетей 5G. Помимо обеспечения более высоких скоростей широкополосного доступа и повышения надежности мобильных сетей, распространение 5G также ускорит развитие таких технологических концепций, как "умный город", "умный автомобиль" и "умное производство", а также повысит плотность подключения устройств "интернета вещей". Сети 5G имеют практическую ценность не только для владельцев мобильных телефонов. С внедрением этого стандарта связи почти все сферы нашей жизнедеятельности подвергнутся изменениям.

Еще один тренд - более быстрый Wi-Fi. Несмотря на то, что Wi-Fi и 5G - это две совершенно разные технологии, вместе они выводят обработку данных и скорость беспроводного подключения на новый уровень.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение в разы увеличивают возможности анализа данных, делают инструменты этого анализа понятнее, легче в использовании и надежнее.

Наконец, новой реальностью становятся интернет транспортных средств (IoV), дроны и "умные города".

Почему инвестиции в развитие цифровых технологий особенно важно наращивать в кризис? Могут ли они стать драйвером для развития экономики в целом?

Ван Хуэйяо: Благодаря масштабным инвестициям мы можем ускорить внедрение 5G и других информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также повысить уровень производства, выработать новые бизнес-модели цифровой коммерции, создавая за счет цифровой трансформации новые драйверы экономического роста. Подобно трудовым и финансовым ресурсам, данные также являются одним из важных факторов производства, которые тоже можно монетизировать. Нам необходимо способствовать открытому обмену данными, развивая этот рынок и делая большие данные новым локомотивом качественного развития всей экономики.

Цифровая экономика уже стала новым драйвером экономического роста Китая, а ее модель развития стала примером для всего мира. В последнее время в Китае был опубликован целый ряд таких значимых проектов и планов развития, как "Основной план-стратегия развития информационных технологий" (Outline of the National Informatization Development Strategy), стратегии "Широкополосный Китай" (Broadband China), "Интернет+" (Internet+) и т.д. В Китае активно внедряются технологии больших данных, облачных вычислений, "интернета вещей", 5G, ИИ и робототехники. В то же время благоприятная политическая база и отраслевая экосистема также способствовали развитию ряда научно-технологических компаний, конкурентоспособных и на мировой арене. Все это заложило основу для стабильного развития цифровой экономики Китая.

Данные в эпоху цифровой экономики - это новая энергия, а также важнейший фактор конкурентоспособности всего государства. В ближайшие 10 лет цифровая экономика станет двигателем экономического развития. Цифровая коммерция - это основной тренд будущего развития, который включает в себя три немаловажных аспекта. Во-первых, мы видим, что на рынке появляется большое количество новых цифровых продуктов. В будущем продукты во всем мире можно будет разделить на функциональные и цифровые. Благодаря возможностям цифрового проектирования Китай создаст целый ряд новых цифровых товаров, конкурируя в этом с другими странами. Во-вторых, мы должны отметить прогресс в цифровой трансформации организаций. Китайские предприятия постепенно превращаются в полноценные цифровые компании, внедряя новые цифровые инструменты. В-третьих, цифровые продукты и организации оказывают все большее влияние на коммерческую систему. Мировые торговые модели будущего будут основаны как раз на цифровых интеллектуальных моделях, которые мы сейчас наблюдаем в Китае. В условиях конкуренции в следующие 10 лет страны, индустрии, предприятия и потребители вместе создадут цельную цифровую коммерческую систему. Если все элементы в цепи цифровой коммерции займут свое место, то благодаря повышенной эффективности и точности, которую цифровизация придает экономике, а также благодаря возможностям ИИ, мы сможем стимулировать развитие всего мира.

В то же время очень важны защита конфиденциальности и безопасность данных. Работая над защитой данных и совершенствуя мировые системы цифрового управления, мы должны сохранять умеренную открытость по отношению к трансграничному потоку данных, тем самым позволяя китайским и иностранным технологическим компаниям развивать свой бизнес как в Китае, так и на мировых рынках.

Развитие цифровых технологий невозможно без соответствующей инфраструктуры. На каких проектах фокусируется Китай? Что такое "новая инфраструктура", и какую роль в ее развитии играют технологии 5G?

Ван Хуэйяо: Цифровая экономика Китая базируется на трех важных компонентах. Во-первых, это новые технологии, в особенности - информационные технологии нового поколения, которые включают в себя интернет, большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект. Эти технологии вместе формируют целую инфраструктуру. Во-вторых, это новый спрос, который включает в себя спрос на цифровизацию, "интернетизацию" и интеллектуализацию отраслей, связанных с цифровой экономикой, а также спрос на цифровое госуправление. В-третьих, это новые механизмы, которые заключаются в глубокой интеграции новых устройств с такими сферами, как ИКТ, производство высокотехнологичного оборудования и предоставление современных услуг.

Новая инфраструктура включает в себя сети 5G, искусственный интеллект, центры обработки больших данных, промышленный интернет, междугородние скоростные железные дороги, городской рельсовый транспорт, а также технологии сверхвысокого напряжения и зарядные станции для автомобилей на новых источниках энергии. Новая инфраструктура подразделяется на три больших типа: информационная инфраструктура, конвергентная инфраструктура ("умный транспорт", "умная энергия" и т. д.) и инновационная инфраструктура ("инновационные инкубаторы"). Ядро новой инфраструктуры составляют базовые станции 5G, дата-центры, серверы, автомобили на новых видах энергии и производственные цепочки, связанные с этими технологиями. Все это - основа для промышленного интернета, "интернета вещей" (IoT) и "интернета транспортных средств" (IoV).

Какие ключевые задачи по созданию новой инфраструктуры ставит перед собой Китай?

Ван Хуэйяо: В течение 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) роль и значимость цифровой экономики будут неизменно расти. Она будет важнейшим источником развития экономики, главным инструментом в повышении совокупной факторной производительности, двигателем комплексного развития сфер производства и услуг. Кроме того, она станет важнейшим фактором устойчивости и безопасности мировой системы промышленного разделения труда. Цифровое потребление распространится на новые сферы экономики. Цифровая экономика продолжит создавать новые модели потребления в рамках всей экономической системы. Ускорится цифровая интеграция, цифровая экосистема будет распространяться на многие сферы, создавая новые сценарии потребления. Цифровые цепочки укрепят стабильность и безопасность мировой системы промышленного разделения труда, а цифровое управление ресурсами станет основным способом распределения материальных благ.

Как в построении этой инфраструктуры Китай взаимодействует с другими странами, в частности с Россией? На ваш взгляд, в каких сферах российско-китайское сотрудничество по развитию цифровых технологий наиболее перспективно?

Ван Хуэйяо: Китай и ЕС в данный момент работают над созданием механизма "цифрового диалога". Являясь двумя крупнейшими экономиками и обладая большими цифровыми возможностями, стороны стремятся укрепить контакты в сфере цифровизации. Несмотря на серьезное влияние пандемии на мировую экономику, мы надеемся на дальнейшее углубление диалога по цифровой повестке и продвижение практического и эффективного сотрудничества.

Центр Китая и глобализации (CCG) и Палата электронной коммерции КНР (CECC) выступили с инициативой учреждения ассоциации по цифровой экономике с участием компаний из 50 стран мира (D50). Цель этой организации заключается в создании в сфере мировой цифровой экономики сообщества единой судьбы. Инициатива учреждения подобной неправительственной организации исходила от представителей различных правительств, образовательных центров и НПО со всего мира. Инициаторы создания D50 заявляют, что будут придерживаться принципов всеобщей справедливости и прозрачности и, основываясь на принципах Хартии ООН, а также общепризнанных международных нормах, прилагать усилия к объединению всех субъектов цифровой экономики, чтобы создать для них всеобщую платформу для диалога и сотрудничества.

Россия и Китай усиливают цифровое сотрудничество и обладают в этой области огромным потенциалом. Например, запрет со стороны правительства США на работу с китайским гигантом в сфере мобильной связи Huawei в определенной степени укрепил сотрудничество России и Китая в области телекоммуникаций. Huawei наращивает свою деятельность в России, уделяя особое внимание привлечению российских технических специалистов. Центры Huawei организованы в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

В таких технологических сферах, как большие данные, робототехника и ИИ, Россия обладает огромными научно-техническими возможностями, но, увы, занимает небольшую долю на мировом рынке. Китай как крупнейший рынок в этих областях занимает лидирующие позиции в ИИ. В стране достаточно развиты такие технологии, как IoV, распознавание лиц и звуков. Россия же обладает богатым опытом применения ИИ в таких областях, как автоматизация промышленности, государственная оборона и общественная безопасность.

Оба государства продолжают искать новые пути сотрудничества. Огромные возможности для взаимодействия Китай и Россия видят в сфере интернет-технологий. Например, китайские технологические гиганты в данный момент размышляют над расширением своей деятельности на крупнейшем интернет-рынке Европы.

Какие существуют препятствия с точки зрения развития новой инфраструктуры?

Ван Хуэйяо: Развертывание новой инфраструктуры происходит задолго то того, как она начнет приносить прибыль, отсюда долгий срок окупаемости инвестиций. При государственном инвестировании возможен риск отрыва от рыночных потребностей.

Серьезным вызовом является обеспечение безопасности данных при их трансграничной передаче. А регулирование цифровой экономики требует скорейшего создания нормативно-правовой базы.

Что сегодня необходимо странам для того, чтобы лидировать в сфере ИКТ?

Ван Хуэйяо: В первую очередь, необходима нормативно-правовая база в сфере цифровой экономики, а также правовое обеспечение защиты данных и гарантия их безопасности при трансграничной передаче. В этой области соответствующие органы должны руководствоваться "Общим регламентом по защите данных" (GDPR). Также необходимо сформировать международную ассоциацию по вопросам цифровой экономики, например, Digital 20 по модели организаций "Большой двадцатки". Необходимы международные альянсы, которые будут предлагать новые идеи по регулированию и развитию цифровой экономики в таких областях, как электронная коммерция, обращение цифровой валюты и подготовка специалистов.

CCG рекомендует задуматься о создании Международного цифрового альянса с участием 20 крупнейших ИКТ-компаний (D20). Как мы знаем, G20 ("Большая двадцатка") - это одна из важнейших мировых площадок для решения вопросов, касающихся глобального управления. Создание организации D20 по модели уже существующих B20 ("Деловая двадцатка"), T20 ("Экспертная двадцатка"), C20 ("Гражданская двадцатка") и Y20 ("Молодежная двадцатка") может помочь G20 в улучшении стандартов глобального управления в области цифровой экономики.

В рамках D20 эксперты из промышленных и академических кругов, а также представители НПО смогут работать вместе над созданием всемирных практик в области цифровой экономики.

Что касается обеспечения сохранности данных, миру необходимы четкие стандарты для определения и осуществления безопасных методов управления данными. Нам нужно поощрять страны к применению международных стандартов информационной безопасности, таких как ISO27000, в качестве основы для управления данными внутри страны.

При инвестировании в новую инфраструктуру мы должны поощрять использование модели ГЧП, при которой государственные инвестиции выступают стимулом для частных капиталовложений.