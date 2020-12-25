Совфед одобрил новые правила для митингов

Инициативу предложил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

Устанавливаются требования к журналистам, участвующим в освещении публичных мероприятий. Им запрещается "скрывать отличительный знак (признак) представителя СМИ", а также проводить агитацию разными способами. "Если журналисты выступают просто как физлица, то это совсем другая история", - уточнил докладчик по документу сенатор Олег Цепкин.

Еще один запрет касается мест проведения публичных мероприятий. Закон запрещает митинговать "на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым экстренными оперативными службами".

В случае чрезвычайной ситуации, теракта либо при наличии их реальной угрозы власти обязаны будут предложить организаторам перенести свое мероприятие в безопасное место. Если ЧС произошло в день проведения митинга или накануне, мероприятие отменяется и заявка на его проведение подается заново.

Олег Цепкин отметил, что есть случаи, когда публичные мероприятия проходят с проблемами и "выпадают из общей ситуации урегулированности". Поэтому и нужен такой закон.

В следующую сессию сенаторам предстоит рассмотреть наказание за нарушения на митингах. Госдума ранее приняла в первом чтении поправки, которые вводят серьезные финансовые санкции за незаконное использование пресс-карт, за неповиновение силовикам и т.п.