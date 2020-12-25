Совфед одобрил проведение митингов без иностранных спонсоров

Вводится новый порядок финансирования организации массовых публичных мероприятий. Такой закон принял Совет Федерации.

Инициативу предложил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

Документ направлен на повышение прозрачности финансирования таких мероприятий, подчеркнул докладчик по документу сенатор Олег Цепкин. Новый закон устанавливает, что митинги, шествия или пикеты с предполагаемым количеством участников свыше 500 человек нельзя проводить на наличные. Средства в обязательном порядке должны поступать на расчетный счет, указанный в уведомлении о проведении мероприятия. Он может быть открыт только в российском банке.

При этом в целях проведения публичного мероприятия запрещается получение денег и имущества от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКО-иноагентов, незарегистрированных общественных объединений или физических лиц - иностранных агентов.

Кроме того, не смогут финансировать митинги анонимные жертвователи, граждане России моложе 16 лет, а также юрлица, созданные менее чем за год до дня перечисления денег.

После проведения акции его организатор обязан в течение 10 дней возвратить гражданам и организациям неизрасходованные денежные средства, пропорционально суммам перечисленных платежей.

А после мероприятия численностью от 500 человек организатор обязан представить властям отчет "о расходовании собранных денежных средств и (или) иного имущества по форме и в сроки, установленные МВД России".

В следующую сессию сенаторам предстоит рассмотреть наказание за нарушения в финансировании митингов. Госдума ранее приняла в первом чтении поправки на эту тему.