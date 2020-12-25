Совет Федерации на заключительном пленарном заседании в пятницу одобрил закон о признании физлиц иностранными агентами. Этим же законом вводится аналогичный статус для незарегистрированных НКО.

"Федеральным законом вводятся такие понятия, как физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, и незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента", - заявила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

Сенатор пояснила, что физлицо независимо от его гражданства может быть признано иноагентом, если "осуществляет на территории РФ в интересах иностранного государства" и на зарубежные средства политическую деятельность или "сбор сведений в области военной, военнотехнической деятельности, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".

Такие граждане будут включены в специальный реестр минюста. Они обязаны раз в полгода отчитываться о своей деятельности и расходовании средств, а также указывать статус иностранного агента при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации. Кроме того, они должны помечать таким же образом материалы в СМИ, связанные с их деятельностью.

Физические лица, выполняющие функции иностранного агента, не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.

Аналогичные правила устанавливаются для незарегистрированных НКО, ведущих политическую деятельность на зарубежные средства. С той лишь разницей, что они должны отчитываться не раз в полгода, а ежеквартально.

И граждане, и НКО, признанные иностранными агентами, могут подать в Минюст заявление об исключении из реестра в случае прекращения политической деятельности.