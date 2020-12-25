Совфед отклонил закон о запрете заводить дела о наркосбыте без оснований

Новости

Москвичам рассказали, когда растает снег 14:13
Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры 14:12
Решетников назвал причины ускорения инфляции 14:03
Одобрен закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб 14:02
Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга 13:58
Совфед поддержал закон о защите личных данных силовиков и судей 13:55
Более 9,5 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве 13:55
В январе может вырасти число обманутых дольщиков 13:45
Совфед одобрил штрафы для "зайцев" на платных дорогах 13:43
Во Внуково самолет при посадке выкатился за полосу 13:32
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными 13:31
Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу 13:11
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись 13:11
В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова 13:05
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих 12:58
В Ялте ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую 12:51
Умер фантаст Джеймс Ганн 12:48
У экс-супруги Сергея Фургала проходят обыски 12:34
Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года 12:34
"Игра на выживание" возглавила топ самых популярных сериалов года 12:11
В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт 12:06
Анжелика Варум поделилась секретами праздника 11:52
Половина федеральных налогов от новых проектов может остаться в Арктике 11:40
Новогодние выплаты проактивно перечислены на 13,5 млн детей 11:38
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС: Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
ВС: Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
25.12.2020 13:34
Рубрика: Власть

Совфед отклонил закон о запрете заводить дела о наркосбыте без оснований

Текст: Татьяна Замахина
Совет Федерации отклонил закон, запрещающий при отсутствии достаточных данных возбуждать уголовные дела, связанные со сбытом наркотиков. Верхняя палата указала, что предложенный подход может повлечь снижение эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Спикер СФ Валентина Матвиенко объяснила, что нужен именно качественный закон.

Ранее документ на эту тему, разработанный по поручению главы государства, приняла Госдума. Нововведения призваны защитить граждан от необоснованного привлечения по "антинаркотической" статье 228 УК РФ. По ней, в частности, возбуждалось уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова.

Совфед одобрил штрафы за пропаганду наркотиков в Сети до 1,5 млн рублей

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предложило правительство. В случае принятия закона уголовные дела о сбыте наркотиков запретили бы возбуждать, если отсутствуют сведения о виде, массе и наименовании указанных веществ. Об этом должно свидетельствовать соответствующее заключение эксперта. Основанием для возбуждения уголовного дела также должны быть данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, говорилось в одобренном Думой документе.

Замглавы МВД Игорь Зубов вкратце изложил суть нововведений так: "Нет наркотика - нет уголовного дела; нет законно подтвержденного факта передачи наркотика - нет состава сбыта наркотика".

Однако в профильном комитете Совфеда увидел риски в законе и предложили создать согласительную комиссию по доработке.

Глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что сенаторы согласны с самой идеей о том, что изменения в законодательстве нужны. "Это общественно значимая проблема, мы с этим согласны", - заявил он. Сенатор отметил, что в Совфеде осведомлены о фактах необоснованного привлечения по указанной статье УК.

"Но предложенные формулировки не решают поставленной задачи", - подчеркнул Клишас. Он напомнил, что в качестве обязательного условия для возбуждения дела прописан факт передачи наркотика.

- Мы обязываем следователей проводить полноценное расследование до возбуждения уголовного дела, - заявил глава комитета. - Такой подход не решит проблему необоснованного вовлечения граждан в доследственные проверки и расследование уголовных дел. Но мы точно можем предоставить правоохранительным органам дополнительные основания, которые позволят им не возбуждать уголовное дело при наличии всех признаков состава преступления.

Таким образом, принятие закона может привести к снижению эффективности борьбы с наркопреступностью, огласил вердикт Клишас.

Генпрокуратура, заметил он, также полагает, что закон требует существенной дополнительной проработки, при этом ведомство признает важность решения проблемы. "Надеемся с Госдумой выработать взаимоприемлемое решение", - резюмировал сенатор.

Игорь Зубов еще раз изложил сенаторам доводы кабмина. Он заверил, что принятие поправок ни в коем случае не приведет к снижению эффективности борьбы с наркосбытом - напротив, позволит бороться с ним более эффективно. "Просим поддержать закон в таком виде, какой есть… Практика все расставит на свои места", - подчеркнул представитель МВД.

Сенаторы стали дискутировать, мнения разделились.

Фото: iStock
СФ поддержал введение уголовной ответственности за клевету в интернете

Итог обсуждения подвела Валентина Матвиенко, призвав коллег взвесить все "за" и "против". "У каждого выступающего есть своя доля правды", - заметила спикер. Однако, продолжила она, нельзя не учитывать аргументы комитета Клишаса, весомое мнение прокуратуры.

- Безусловно, закон нужен, и надо выполнить поручение президента, - подчеркнула глава верхней палаты. - Но выполнить его надо качественно.

Матвиенко высказала собственное мнение: целесообразно создать согласительную комиссию и "найти оптимальное решение, которое в наибольшей степени будет защищать права наших граждан".

- В январе мы сможем принять этот закон в согласованном виде, - резюмировала спикер. - Мне кажется, торопиться не надо.

Коллеги ее поддержали, сенаторы проголосовали за отклонение закона и создание комиссии по доработке.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Законопроекты и комментарии Борьба с наркотиками

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность сокращения январских каникул
Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 13
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие