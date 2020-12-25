Совфед отклонил закон о запрете заводить дела о наркосбыте без оснований

Ранее документ на эту тему, разработанный по поручению главы государства, приняла Госдума. Нововведения призваны защитить граждан от необоснованного привлечения по "антинаркотической" статье 228 УК РФ. По ней, в частности, возбуждалось уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предложило правительство. В случае принятия закона уголовные дела о сбыте наркотиков запретили бы возбуждать, если отсутствуют сведения о виде, массе и наименовании указанных веществ. Об этом должно свидетельствовать соответствующее заключение эксперта. Основанием для возбуждения уголовного дела также должны быть данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, говорилось в одобренном Думой документе.

Замглавы МВД Игорь Зубов вкратце изложил суть нововведений так: "Нет наркотика - нет уголовного дела; нет законно подтвержденного факта передачи наркотика - нет состава сбыта наркотика".

Однако в профильном комитете Совфеда увидел риски в законе и предложили создать согласительную комиссию по доработке.

Глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что сенаторы согласны с самой идеей о том, что изменения в законодательстве нужны. "Это общественно значимая проблема, мы с этим согласны", - заявил он. Сенатор отметил, что в Совфеде осведомлены о фактах необоснованного привлечения по указанной статье УК.

"Но предложенные формулировки не решают поставленной задачи", - подчеркнул Клишас. Он напомнил, что в качестве обязательного условия для возбуждения дела прописан факт передачи наркотика.

- Мы обязываем следователей проводить полноценное расследование до возбуждения уголовного дела, - заявил глава комитета. - Такой подход не решит проблему необоснованного вовлечения граждан в доследственные проверки и расследование уголовных дел. Но мы точно можем предоставить правоохранительным органам дополнительные основания, которые позволят им не возбуждать уголовное дело при наличии всех признаков состава преступления.

Таким образом, принятие закона может привести к снижению эффективности борьбы с наркопреступностью, огласил вердикт Клишас.

Генпрокуратура, заметил он, также полагает, что закон требует существенной дополнительной проработки, при этом ведомство признает важность решения проблемы. "Надеемся с Госдумой выработать взаимоприемлемое решение", - резюмировал сенатор.

Игорь Зубов еще раз изложил сенаторам доводы кабмина. Он заверил, что принятие поправок ни в коем случае не приведет к снижению эффективности борьбы с наркосбытом - напротив, позволит бороться с ним более эффективно. "Просим поддержать закон в таком виде, какой есть… Практика все расставит на свои места", - подчеркнул представитель МВД.

Сенаторы стали дискутировать, мнения разделились.

Итог обсуждения подвела Валентина Матвиенко, призвав коллег взвесить все "за" и "против". "У каждого выступающего есть своя доля правды", - заметила спикер. Однако, продолжила она, нельзя не учитывать аргументы комитета Клишаса, весомое мнение прокуратуры.

- Безусловно, закон нужен, и надо выполнить поручение президента, - подчеркнула глава верхней палаты. - Но выполнить его надо качественно.

Матвиенко высказала собственное мнение: целесообразно создать согласительную комиссию и "найти оптимальное решение, которое в наибольшей степени будет защищать права наших граждан".

- В январе мы сможем принять этот закон в согласованном виде, - резюмировала спикер. - Мне кажется, торопиться не надо.

Коллеги ее поддержали, сенаторы проголосовали за отклонение закона и создание комиссии по доработке.