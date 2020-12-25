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25.12.2020 13:45
Рубрика: Власть

Совфед поддержал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на заключительном пленарном заседании осенней сессии в пятницу одобрил закон о мерах реагирования к владельцам интернет-ресурсов, допускающих цензуру российских СМИ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Федеральный закон направлен на защиту конституционного права граждан РФ на свободный поиск, производство и распространение информации", - говорится в заключении профильного комитета по конституционному законодательству.

Путин: Россия вынуждена отвечать на цензуру зарубежных ресурсов

Необходимость его принятия "вызвана участившимися случаями неправомерного ограничения доступа к информации, размещаемой российскими СМИ на цифровых платформах, зарегистрированных за пределами РФ, отмечают сенаторы.

На первом этапе нарушителю будет вынесено предупреждение. Если интернет-платформа не исправит нарушение в обозначенные сроки, Роскомнадзор по согласованию с МИД (а речь обычно идет о зарубежных юрлицах), обратится в Генпрокуратуру.

Регулятор вправе принять решение о частичной блокировке того или иного ресурса или о замедлении его трафика. В крайнем случае - заблокировать его на территории России.

По словам одного из авторов закона - сенатора Алексея Пушкова, главная цель инициативы не санкции против зарубежных интернет-платформ, а побуждение их к соблюдению российского законодательства.

Он также уверен, что YouTube, Google, Facebook и другие ресурсы при ограничении доступа к материалам российских СМИ руководствуются политическими мотивами. "Я считаю, что мы здесь имеем дело с использованием интернета в качестве инструмента политической борьбы и информационной войны. И здесь, конечно, мы должны реагировать", - заявил Пушков.

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