Совфед поддержал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Совет Федерации на заключительном пленарном заседании осенней сессии в пятницу одобрил закон о мерах реагирования к владельцам интернет-ресурсов, допускающих цензуру российских СМИ.

"Федеральный закон направлен на защиту конституционного права граждан РФ на свободный поиск, производство и распространение информации", - говорится в заключении профильного комитета по конституционному законодательству.

Необходимость его принятия "вызвана участившимися случаями неправомерного ограничения доступа к информации, размещаемой российскими СМИ на цифровых платформах, зарегистрированных за пределами РФ, отмечают сенаторы.

На первом этапе нарушителю будет вынесено предупреждение. Если интернет-платформа не исправит нарушение в обозначенные сроки, Роскомнадзор по согласованию с МИД (а речь обычно идет о зарубежных юрлицах), обратится в Генпрокуратуру.

Регулятор вправе принять решение о частичной блокировке того или иного ресурса или о замедлении его трафика. В крайнем случае - заблокировать его на территории России.

По словам одного из авторов закона - сенатора Алексея Пушкова, главная цель инициативы не санкции против зарубежных интернет-платформ, а побуждение их к соблюдению российского законодательства.

Он также уверен, что YouTube, Google, Facebook и другие ресурсы при ограничении доступа к материалам российских СМИ руководствуются политическими мотивами. "Я считаю, что мы здесь имеем дело с использованием интернета в качестве инструмента политической борьбы и информационной войны. И здесь, конечно, мы должны реагировать", - заявил Пушков.