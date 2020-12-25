Совфед поддержал закон о возрождении вытрезвителей

Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии одобрил без преувеличения выстраданный палатой закон, который создает правовые основы для организации вытрезвителей. Среди его авторов - первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский.

Напомним, систему вытрезвителей, которая действовала на базе МВД, упразднили еще в 2011 году. По словам авторов закона, с тех пор как подвыпившие граждане остались без присмотра, смертность по причине алкоголя и переохлаждения выросла - ежегодно это 50 и 8-10 тысяч человек соответственно.

Кроме того, увеличились показатели по совершению преступлений, связанных с употреблением спиртного, причем как со стороны, так и в отношении тех, кто выпил и утратил контроль над ситуацией.

Часть регионов на свой страх и риск стала открывать вытрезвители, каждый по своим правилам, не имея правовых оснований. Кто на базе больниц, кто - социальных учреждений. Теперь на федеральном уровне устанавливаются общие принципы, и вытрезвители будут действовать законно.

Работа над нынешним законом Совфед начал еще в ноябре 2017 года, в 2019-м проект был внесен в Госдуму. "Мы рассматриваем это как социально-гуманитарную услугу, которую нужно обеспечить с тем, чтобы сохранить жизнь людям и значительно уменьшить травматизм", - отметил Валерий Рязанский, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Согласно закону, органы государственной власти субъектов РФ наделяются полномочием по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, "включая создание в порядке, установленном законом субъекта РФ, специализированных организаций для оказания помощи таким лицам", то есть - вытрезвителей.

Для обеспечения единообразного подхода к их работе минздав, минтруд и МВД напишут и утвердят правила работы таких учреждений. Предполагается, что они будут создаваться на базе учреждений здравоохранения, поскольку только врач может решить, что в данный момент необходимо "клиенту" - проспаться в безопасном месте или получить медпомощь. По словам Валерия Рязанского, в тех вытрезвителях, которые есть сейчас, работают фельдшеры, которые определяют состояние поступающих к ним граждан. "Я думаю, что этот порядок сохранится", - сказал сенатор.

Вытрезвители могут создаваться на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. За пребывание в них можно будет брать оплату. Пределы установит правительство, конкретную сумму определят регионы. Валерий Рязанский рассказал, что по практике существующих учреждений, себестоимость обслуживания одного посетителя составляет 1800-2000 рублей. При этом он подчеркнул, что в тех странах, где такая услуга предоставляется, она стоит в разы дороже. Средний европейский ценник - 300 евро.

Парламентарий считает, что дополнительная нагрузка на бюджеты регионов с открытием вытрезвителей не ляжет, поскольку субъекты сами решают вопрос об их создании, исходя их своих возможностей, в том числе - финансовых.

Принятие этого закона тормозила проблема доставки подвыпивших граждан в вытрезвители. "Скорая помощь" может отвезти их только в больницу, но это нужно не всем, а полиция - в отделение, где некому определить, есть ли угроза жизни и здоровью.

После долгих межведомственных согласований решено было внести поправки в закон "О полиции", которые разрешают правоохранителям доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации или вытрезвители.

Полицейские также смогут забирать пьяных дебоширов по письменному заявлению домочадцев и доставлять их в больницу, вытрезвитель или подразделении полиции. В случае необходимости - направлять на медицинское освидетельствование. Этот закон также одобрен на пленарном заседании Совфеда.

А сообщать на работу (как это было в советские время), что сотрудник попал в вытрезвитель, не будут, уточнил Валерий Рязанский. "Я думаю, максимум, что мы сможем делать, это сообщать родным", - сказал он. Такая практика, по словам сенатора, действует в Татарстане, где к вытрезвителям прикреплен участковый.

В случае подписания президентом закон о вытрезвителях вступит в силу с 1 января 2021 года.