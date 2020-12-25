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25.12.2020 13:55
Рубрика: Власть

Совфед поддержал закон о защите личных данных силовиков и судей

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон, позволяющий силовым и судебным органам защищать личные данные своих сотрудников.

Фото: iStock
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Он устанавливает запрет на разглашение сведений о частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих надзорных, судебных органов, а также военнослужащих даже тогда, когда для них нет реальной угрозы. Основанием для защиты данных сотрудников силовых структур станет решение суда. Соответствующие поправки вносятся в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".

Сейчас подобная защита возможна лишь в случае реальной угрозы безопасности сотрудников этих органов.

"Перечень лиц, в отношении которых может применяться такая мера безопасности, будет определяться на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты и утверждаться руководителем органа, обеспечивающего безопасность", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Данная мера может затронуть судей, прокуроров, следователей и других работников, ведущих оперативно-розыскные мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и военнослужащих, принимавших участие в контртеррористических мероприятиях, спецоперациях и "охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности".

Нельзя будет разглашать информацию, содержащуюся в запросах и других документах, направляемых при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Исключение сделано только для сведений, оглашаемых на открытом судебном заседании или ходе досудебного производства. Но и в этом случае "открыть" сведения можно будет только с разрешения следователя или дознавателя.

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