Совфед принял закон о комплексном развитии территорий

Авторами инициативы стали группа сенаторов и глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Документ вводит единый механизм КРТ и сноса аварийного и ветхого жилья. Программа будет реализовываться с учетом мнения жителей.

Зачем нужно КРТ?

Закон очень важный, подчеркнула глава верхней палаты Валентина Матвиенко. Она напомнила, что проблема расселения ветхого и аварийного жилья вошла в число приоритетных задач. В новом законе, отметила спикер, даются очень широкие полномочия регионам - в частности, возможность привлекать частных инвесторов в эту сферу.

Закон направлен на обновление жилищного фонда, а также обеспечение нового уровня городской среды, заявил докладчик по документу, глава Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Закон, добавил он, принципиально меняет подходы к градостроительной деятельности.

Как подчеркнул глава Минстроя Ирек Файзуллин, новшества особенно актуальны в связи с тем, что около 44% жилых помещений в России - старше 50 лет. "Принятие закона будет способствовать достижению национальных целей, поставленных президентом РФ", - заявил он.

Как ранее заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, цель поправок - не только создать механизм для ускоренного расселения аварийного и ветхого жилья, но и сделать городскую среду комфортной. Он подчеркнул, что интересы жильцов в документе защищены. В кабмине рассчитывают, что буквально после принятия документа регионы начнут активнее расселять аварийное и ветхое жилье - это в первую очередь касается тех субъектов Федерации, которые к этому готовы, уточнил вице-премьер.

Как войти в программу?

Для проведения собрания по вопросу включения многоквартирного дома в программу КРТ нужно, чтобы на него пришли больше половины жильцов. А непосредственно для решения необходимы две трети голосов всех жильцов, а не только участников собрания. Важно, что будут учитываться голоса как собственников, так и нанимателей квартир - они будут голосовать как представители собственников.

Какая компенсация положена?

Собственник примет решение о компенсации сам - у него будет право выбора между равноценным денежным возмещением стоимости квартиры и получением равноценного жилья. При этом переселенцам должна возмещаться именно рыночная стоимость помещения, которая включает в себя в том числе и рыночную стоимость общего имущества, земельного участка, понесенных затрат. И это возмещение будет именно предварительным.

При этом выплату равноценного возмещения за передаваемое жилое помещение нельзя будет выбрать, если в нем проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане.

Прописывается также, что нанимателю выдается другое жилое помещение по договору социального найма, общая и жилая площадь, а также количество комнат в котором не меньше площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении. При наличии письменного заявления нанимателя такое жилое помещение может быть предоставлено в собственность.

Регионы смогут принять решение о выдаче собственникам и нанимателям не равноценного, а равнозначного жилья. Количество комнат и жилая площадь такого помещения должны быть не меньше, а общая площадь - больше освобождаемого жилого помещения.

И квартира должна быть в том же поселении, городском округе, в котором расположен сносимый дом.

Прочие детали программы

Очередники сохраняют право состоять на учете и после переселения (сенаторы попросили Минстрой обратить на ситуацию с очередниками особое внимание). А взамен комнаты в коммунальной квартире, признанной таковой до 1 января 2021 года, предоставляется отдельная квартира.

Нежилые же помещения на первых этажах подлежат изъятию с предварительным возмещением.

Еще одна важная норма в пользу граждан: в год расселения дома жильцы освобождаются от взносов на капитальный ремонт. А то, что было уплачено до этого, идет в общий фонд на реализацию решения по комплексному развитию территории.

Какие дома можно расселять?

В программу расселения регионы смогут включать не только аварийные многоквартирные дома, но и ветхие. Сносить разрешается здания, капремонт которых слишком дорог или где существует определенный физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент). Параметры износа, требуемые для решения о сносе, определят регионы. Также местные власти установят предельную цену капремонта: если он окажется дороже норматива, дом можно пускать под снос. Кроме того, в программу расселения могут быть включены многоквартирные дома, в которых отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения.

Предусматриваются разные варианты комплексного развития - в зоне жилой, нежилой застройки, на незастроенных территориях и комплексное развитие по инициативе правообладателя. Что касается частных домов, то они могут попасть под комплексное развитие территорий при согласии собственников.

Валентина Матвиенко дала поручение профильным сенаторам мониторить исполнение этого закона.