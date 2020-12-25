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25.12.2020 12:23
Рубрика: Власть

Совфед принял закон о штрафах за неудаление запрещенного контента

Текст: Татьяна Замахина
Совет Федерации принял закон о крупных штрафах для интернет-порталов и соцсетей за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией.
Фото: REUTERS/Dado Ruvic Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Санкции, например, могут коснуться видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook.

Соцсетям будет рекомендовано блокировать мат

Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

В верхней палате отметили, что принятие закона повысит эффективность мер по ограничению доступа и (или) удалению информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Ранее ответственности не было, хотя требования были, назвала коллизию докладчик по документу, сенатор Ирина Рукавишникова.

За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы составят:

Фото: Сергей Михеев
Минцифры предлагает обязать сотовых операторов блокировать номера мошенников
  • - для граждан - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей,
  • - для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч,
  • - для юрлиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей.

За повторный отказ удалить такой контент:

  • - для граждан - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей,
  • - для должностных лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей,
  • - для юрлиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы годовой выручки. Минимальную планку штрафа предлагается установить в 8 миллионов рублей.

Административная ответственность наступает в случае отсутствия в действиях лица признаков уголовно наказуемого деяния.

Ранее Госдума приняла смежный закон, который обязывает социальные сети с 1 февраля 2021 года самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе детскую порнографию и экстремистские материалы.

Власть Работа власти Общество СМИ и соцсети Законодательная власть Совет Федерации

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