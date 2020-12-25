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Текст:   Марина Трубилина 
13:18 25.12.2020

Строительство жилья пойдет в рост в 2023 году

Объемы строительства жилья превысят показатели 2019 года в 2023 году. Такие показатели заложены в обновленном паспорте нацпроекта "Жилье и городская среда", рассказал на пресс-конференции вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Предполагается, что в 2021 году будет введено 80-82 млн кв.м жилья, столько же или больше в 2022 году. В 2023 году будут отыграны потери по сравнению с 2019 годом (тогда было построено 82 млн кв.м), ввод жилья должен увеличиться до 85 млн кв. м, а в 2024 году - до 90 млн кв.м. В итоге каждый десятый метр жилья в стране будет новым, подчеркнул Хуснуллин.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Оценивать работу регионов по нацпроекту будут по трем основным показателям, отметил он. Среди них - сколько ввели жилья в расчете на душу населения, сколько семей улучшило жилищные условия, а также новый показатель - уровень доступности жилья, который зависит от стоимости квартир и доходов населения. "Конечно же, на это влияет ипотека. Если уровня доходов не хватает, значит, мы должны снижать ипотеку, чтобы люди могли купить жилье", - пояснил Хуснуллин.

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