Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 433-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082; N 49, ст. 7524; 2020, N 24, ст. 3740) следующие изменения:

1) статью 30 дополнить частью 13 следующего содержания:

"13. Если в соответствии с настоящим Федеральным законом плательщиком таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней является таможенный орган, обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней исполняется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.";

2) часть 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:

"4. Подтверждение наличия оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 59 Кодекса Союза, осуществляется Правительством Российской Федерации в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, на основании заключений федеральных органов исполнительной власти, составленных в порядке и по форме, которые определены Правительством Российской Федерации.";

3) в статье 50:

а) в части 2 слова "документом, выданным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "Правительством Российской Федерации в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, на основании заключений федеральных органов исполнительной власти, составленных в порядке и по форме, которые определены Правительством Российской Федерации";

б) часть 3 признать утратившей силу;

4) пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:

"2) непредставления на момент подачи заявления, предусмотренного частью 1 статьи 52 настоящего Федерального закона, подтверждения Правительства Российской Федерации о наличии основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, установленного пунктом 2 или 3 статьи 59 Кодекса Союза в отношении ввозных таможенных пошлин или частью 1 статьи 50 настоящего Федерального закона в отношении налогов;";

5) в части 7 статьи 71 слова "производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации" заменить словами "не производится";

6) части 6 и 14 статьи 103 признать утратившими силу;

7) статью 104 изложить в следующей редакции:

"Статья 104. Таможенное декларирование и совершение таможенных операций в отношении товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу Союза либо выпуск которых не производился

Таможенное декларирование, совершение иных таможенных операций в отношении товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу Союза либо выпуск которых не производился таможенными органами в соответствии с Кодексом Союза, что повлекло за собой неуплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, и которые обнаружены таможенными органами у лиц, приобретших эти товары на таможенной территории Союза, осуществляются в соответствии с актами, составляющими право Союза.";

8) часть 2 статьи 109 признать утратившей силу;

9) часть 5 статьи 119 изложить в следующей редакции:

"5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, устанавливает в отношении товаров, перевозимых с использованием автомобильного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта, порядок уведомления таможенным органом перевозчика о несовершении лицами, указанными в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 83 Кодекса Союза, таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное хранение или их таможенным декларированием при завершении таможенной процедуры таможенного транзита.";

10) части 3 и 4 статьи 222 признать утратившими силу;

11) статью 225 изложить в следующей редакции:

"Статья 225. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатая после выпуска товаров, и в иных случаях

1. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений в отношении таможенной декларации, документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в представленных таможенным органам документах, начатая после выпуска товаров, либо применение данной формы таможенного контроля в иных случаях проводится в соответствии со статьей 326 Кодекса Союза, за исключением проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 324 Кодекса Союза.

2. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений проводится путем анализа документов и (или) сведений, указанных в пункте 1 статьи 324 Кодекса Союза, имеющихся в распоряжении таможенного органа на момент проведения проверки и (или) полученных в ходе ее проведения, в том числе путем сопоставления сведений, содержащихся в одном документе, между собой, а также со сведениями, содержащимися в иных документах, в том числе в документах, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, со сведениями, полученными из информационных систем, используемых таможенными органами, и (или) информационных систем государственных органов (организаций) государств - членов Союза в рамках информационного взаимодействия, из других источников, имеющихся в распоряжении таможенных органов на момент проведения проверки, и другими способами в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством Российской Федерации.

3. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений проводится таможенными органами, в том числе посредством информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц таможенных органов.

4. Таможенные органы вправе проводить проверку таможенных, иных документов и (или) сведений в отношении таможенной декларации, документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в представленных таможенным органам документах, начатую после выпуска товаров, в следующих случаях:

1) при подаче декларантом обращения и (или) внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации, после выпуска товаров;

2) при выявлении признаков и фактов несоблюдения права Союза и (или) законодательства Российской Федерации, в том числе при необходимости внесения изменений (дополнений) в записи (отметки) в графах таможенной декларации, заполняемых должностным лицом таможенного органа;

3) при выявлении признаков и фактов несоблюдения права Союза и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании в отношении товаров, таможенное декларирование которых осуществлялось лицами, не являющимися лицами, созданными, зарегистрированными и (или) имеющими постоянное место жительства на территории Российской Федерации;

4) при выявлении признаков и фактов несоблюдения права Союза и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании в отношении товаров для личного пользования, таможенное декларирование которых осуществлялось физическими лицами;

5) при поступлении в таможенный орган поручения таможенного органа государства - члена Союза о проведении таможенного контроля после выпуска товаров в форме проверки таможенных, иных документов и (или) сведений либо о применении меры, обеспечивающей проведение таможенного контроля, установленной статьей 340 Кодекса Союза;

6) при наличии у таможенного органа информации о передаче условно выпущенных товаров, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 126 Кодекса Союза, третьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным способом, а в случаях, если ограничения на ввоз на таможенную территорию Союза указанных товаров установлены в связи с проверкой безопасности этих товаров, - также информации об их использовании (эксплуатации, потреблении) в любой форме;

7) если не требуется направление запроса о представлении документов и (или) сведений в соответствии с пунктами 1-6 статьи 340 Кодекса Союза и статьей 239 настоящего Федерального закона;

8) если после отмены (частичной отмены) в порядке ведомственного контроля решения нижестоящего таможенного органа требуется принятие нового решения;

9) при необходимости внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации, по результатам рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц;

10) при поступлении в таможенный орган судебных актов, исполнительных документов, протестов и представлений прокурора, представлений Счетной палаты Российской Федерации;

11) при поступлении в таможенный орган обращений из аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также из аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации в связи с необходимостью проведения таможенного контроля.

5. В ходе проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров, в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 6, 8 - 11 части 4 настоящей статьи, либо в иных случаях применения данной формы таможенного контроля таможенный орган вправе запрашивать у лиц, указанных в пункте 1 статьи 340 Кодекса Союза, документы и (или) сведения в соответствии со статьей 340 Кодекса Союза и статьей 239 настоящего Федерального закона.

6. Срок проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров, либо в иных случаях применения данной формы таможенного контроля не может превышать шестьдесят календарных дней со дня начала проведения такой проверки, если иной срок не установлен правом Союза или законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

7. В случае направления запроса в соответствии с частью 5 настоящей статьи течение срока проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой после выпуска товаров, либо в иных случаях применения данной формы таможенного контроля приостанавливается со дня регистрации таможенным органом такого запроса и возобновляется со дня получения таможенным органом запрошенных документов и (или) сведений, а в случае их непредставления со дня истечения срока их представления.";

12) статью 278 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Статистическая форма учета перемещения товаров не представляется в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования, товаров, не подлежащих учету в соответствии с методологией ведения статистики взаимной торговли товарами государств - членов Союза, утверждаемой Комиссией, товаров, подлежащих декларированию в соответствии с международными договорами Российской Федерации, товаров, содержащих сведения, относящиеся к государственной тайне, а также отдельных категорий товаров, определяемых Правительством Российской Федерации.";

13) в статье 283:

а) в части 1 слова "соответствующая требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, и" исключить;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Порядок подключения информационной системы информационного оператора к информационной системе таможенных органов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.";

14) в статье 317:

а) в части 4 слова "организации, осуществляющей" заменить словами "в организации, осуществляющие", второе предложение исключить, слова "государственного органа, осуществляющих" заменить словом "осуществляющей";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Правительство Российской Федерации вправе утвердить порядок передачи на хранение товаров, указанных в части 4 настоящей статьи, организации, осуществляющей складские услуги в регионе деятельности таможенного органа.";

15) части 2 и 3 статьи 320 изложить в следующей редакции:

"2. Распоряжение товарами, задержанными таможенными органами в соответствии со статьей 317 настоящего Федерального закона, осуществляется путем их реализации, переработки (утилизации) или уничтожения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на учет, организацию проведения оценки, реализации, переработки (утилизации), уничтожения задержанных товаров, за исключением случаев, если полномочия по распоряжению указанными товарами в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) указами Президента Российской Федерации либо актами Правительства Российской Федерации осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти в отношении отдельных категорий товаров, для которых введены ограничения оборотоспособности или к обороту которых законодательством Российской Федерации предусмотрены специальные требования.

3. Порядок распоряжения задержанными товарами, осуществляемый в соответствии с частью 2 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации.";

16) статью 322 признать утратившей силу.

Статья 2

В абзаце втором подпункта 7 пункта 1 статьи 35 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 года N 5003-I "О таможенном тарифе" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 23, ст. 821; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3204; N 48, ст. 4567; 1996, N 1, ст. 4; 1997, N 6, ст. 709; 1999, N 7, ст. 879; N 18, ст. 2221; 2000, N 22, ст. 2263; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 23, ст. 2174; N 28, ст. 2893; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 52, ст. 5581; 2006, N 47, ст. 4819; 2007, N 49, ст. 6071; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 22; N 26, ст. 3123; 2011, N 50, ст. 7351; 2013, N 40, ст. 5038; 2014, N 48, ст. 6647; 2015, N 48, ст. 6690; 2018, N 30, ст. 4536; 2019, N 18, ст. 2196; 2020, N 8, ст. 918) слова "в подпункте 1 или 2 пункта 1 статьи 33345" заменить словами "в подпункте 1, 2 или 5 пункта 1 статьи 33345".

Статья 3

Статью 2 Федерального закона от 15 октября 2020 года N 325-ФЗ "О внесении изменений в статью 31 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 42, ст. 6512) изложить в следующей редакции:

"Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 февраля 2021 года.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин