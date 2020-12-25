Тарасова и Морозов лидируют на ЧР

Двукратные серебряные призеры чемпионатов мира, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов захватили лидерство в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, несмотря на сложный сезон, наконец выдали отличный прокат "Болеро". Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Тарасова - Морозов пропустили пару турниров из-за воспаления легких у Евгении. Володя еще раньше переболел коронавирусом. У ребят были проблемы в подготовке. Но вчера они показали лучший прокат короткой программы в сезоне и перевалили в оценке за 80 баллов - 80,65. Хотя тренер пары, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков все-таки пожурил их за не слишком параллельные вращения. Тем не менее Женя и Володя сорвали аплодисменты зрителей (трибуны разрешили заполнить на 35 процентов. - "РГ") и опередили действующих чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского (77,48). Хотя у подопечных Тамары Москвиной и Артура Минчука тоже была помарка - партнерша приземлилась на две ноги с выброса.

- Недовольны, чего скрывать, - сказал Козловский. - Мы пара, выступающая на высоком мировом уровне, значит, катание должно быть безупречным.

Неожиданный сбой случился и у Анастасии Мишиной - Александра Галлямова, которые на одном из этапов Кубка России обыгрывали и Тарасову - Морозова, и Бойкову - Козловского. Во время проката короткой программы в Челябинске Галлямов сделал "бабочку" на параллельном тройном сальхове. Пока Мишина - Галлямов занимают пятое место (73,25), пропустив вперед Аполлинарию Панфилову - Дмитрия Рылова (74,51) и Дарью Павлюченко - Дениса Ходыкина (77,01). В танцах на льду лидируют многократные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин (87,28 балла). Из-за травм и коронавируса фигуристы не выступали 11 месяцев. Второе место занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,02), третье - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (80,19).

В турнире одиночников чистое катание с каскадом "четверной тулуп - тройной тулуп" продемонстрировал призер Олимпийских игр в командном турнире, призер чемпионата мира Михаил Коляда, набравший 102,48 балла. Вторым идет Макар Игнатов (98,30). На третьей строчке - Марк Кондратюк (90,88 балла).

Где будем смотреть

25 декабря, пятница, Первый канал

15.15, 18.40* Мужчины, произвольная программа. Женщины, короткая программа.

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15.35 Показательные выступления.

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