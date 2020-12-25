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25.12.2020 11:26
Рубрика: Общество

Телеканал "Россия 1" стал лидером по аудитории в 2020 году

Текст: Ксения Воронцова

Больше всего россияне в 2020 году смотрели телеканал "Россия 1", на втором месте по среднесуточной телеаудитории в этом году оказался "Первый канал". Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на предварительные результаты исследования компании Mediascope.

Зарубежному вещанию Первого канала исполняется 25 лет

За период с 1 января по 20 декабря 2020 года среднесуточная аудитория канала "Россия 1" в крупных городах составила 1 миллион 338 тысяч человек. У Первого канала 1 миллион 128 тысяч зрителей в среднем в сутки, на третьем месте - НТВ и 1 миллион 10 тысяч телезрителей. Также в топ-10 по просмотру попали Пятый канал, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Домашний ТВ Центр и Карусель.

Mediascope также подвел предварительные итоги по просмотрам определенных программ в эфире. Лидером стал Парад в честь 75-ой годовщины Победы, который транслировался 24 июня на Первом канале, его аудитория составила 8,7 млн человек. Далее следует шоу "Маска" на НТВ, финальный выпуск программы от 26 апреля посмотрели 6,8 млн человек. На третьем месте - авиационный парад на Первом канале 9 мая с 6,8 млн зрителей.

Также в рейтинг вошло обращение президента РФ Владимира Путина в честь 75-летия Победы, которое посмотрели 5,9 млн, и обращение Путина к гражданам от 2 апреля с 5,9 млн зрителей.

Общество СМИ и соцсети

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