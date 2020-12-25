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25.12.2020 09:30
Рубрика: Экономика

Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников

Текст: Светлана Ментюкова
Полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний за привлечение иностранных сотрудников на новых проектах. Цель - предоставить работу и достойную зарплату россиянам, сказал он в интервью РБК.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Речь идет о проектах, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке и в Арктике.

Фото: youtube
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"В отношении будущих проектов у меня есть большое желание немного подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих", - сказал он.

По его словам, администрацию региона беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке.

"Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам нашей страны", - пояснил Юрий Трутнев.

Вице-премьер подчеркнул, необходимость получения россиянами достойной заработной платы.

Экономика Работа Занятость Рынок труда Иностранцы в России

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