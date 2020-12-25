Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников

Речь идет о проектах, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке и в Арктике.

"В отношении будущих проектов у меня есть большое желание немного подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих", - сказал он.

По его словам, администрацию региона беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке.

"Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам нашей страны", - пояснил Юрий Трутнев.

Вице-премьер подчеркнул, необходимость получения россиянами достойной заработной платы.