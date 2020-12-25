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25.12.2020 12:34
Рубрика: Происшествия

У экс-супруги Сергея Фургала проходят обыски

Текст: Наталья Козлова

Сегодня с утра начались обыски у экс-супруги Сергея Фургала. Они еще продолжаются и связаны с уголовным делом, в котором фигурирует "Амурсталь". Бывшая супруга бывшего Хабаровского губернатора Лариса Стародубова владеет долей ООО "Торэкс". Это - четверть всей компании.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Напомним, что еще летом Арбитражный суд Хабаровского запустил процедуру банкротства ООО "Торэкс" по заявлению банка. Задолженность превысила 500 миллионов рублей.

В деле, в которое расследуется по "Амурстали", фигурируют бывший главный бухгалтер "Торэкса" Галина Алейникова. Ее суд арестовал. Следствие заявляет, что Алейникова с соучастниками хотела похитить более 305 миллионов рублей у "Торэкс-Хабаровск" . Последняя фирма владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурсталь".

По версии следствия, главбух планировала с помощью искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о взыскании. Для этого подготовлены были фиктивные документы. Однако преступление удалось пресечь. Кроме Алейниковой задержали еще пять человек.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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