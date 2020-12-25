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25.12.2020 16:37
Рубрика: Экономика

В 2021 году в РФ полностью закроют потребность в лекарствах для онкобольных

Текст: Владимир Кузьмин

В России в следующем году полностью закроют потребность в дефицитных противоонкологических препаратах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: Михаил Синицын
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Если ранее в оборот вводилось менее восьми миллионов упаковок препаратов, то сейчас рассчитанная потребность оценивается в 14 миллионов, подчеркнула она в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. "Под эту потребность все производители, дистрибьютеры представили свои планы производства и ввоза лекарств в страну, а также имеющиеся на складах остатки. Согласно представленным данным, на 2021 год дополнительный ввод в гражданский оборот оценивается в 6,5 миллиона упаковок, что позволит полностью покрыть потребности", - сообщила зампред правительства.

Росздравнадзор проводил проверку качества 150 препаратов для онкобольных, по результатам которой, по словам Голиковой, по отдельным производителям были приняты административные решения.

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