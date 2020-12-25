В 2021 году ВОЗ уделит особое внимание доступу к вакцинам от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала одной из приоритетных задач в 2021 году обеспечение доступа к вакцинам, средствам тестирования и лечения COVID-19. Об этом говорится в распространенном в четверг информационном бюллетене.

ВОЗ констатирует, что 2020 год был разрушительным для здоровья в мире, а неизвестный прежде вирус распространился по планете, став одним из главных убийц, обнажив недостатки систем охраны здоровья. Организация подчеркивает, что в новом году странам мира нужно продолжать борьбу с COVID-19 и укреплять здравоохранение. ВОЗ и ее партнеры окажут им помощь в "улучшении подготовки к пандемиям и другим чрезвычайным ситуациям", - цитирует ТАСС.

Высшим приоритетом работы ВОЗ станет продолжение деятельности, нацеленной на достижение справедливого доступа к вакцинам, тестам и лекарствам. Специалисты отмечают, что получение эффективных инструментов для противодействия коронавирусу станет ключом к прекращению первой, острой фазы пандемии.

Кроме того, внимание организации в 2021 году будет уделено расширению доступа населения к программам по выявлению и лечению рака, диабета и болезней сердца, а также укреплению служб помощи людям, страдающим психическими расстройствами.