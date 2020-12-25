В калькуляторе для iPhone нашли "секретный" режим

Конечно, некоторые об этом знают, но для многих наличие в фирменном приложении калькулятора для iPhone специального расширенного режима стало открытием.
Открытие оказалось настолько поразительным, что издание The Verge посвятило ему целую статью под названием "Сегодня я узнал, что у калькулятора для iOS есть инженерный режим".
"Если вы относитесь к тому типу людей, которые постоянно держат свой телефон в вертикальном положении, это может стать сюрпризом для вас, как и для многих работников The Verge", - написал автор материала Митчелл Кларк.
Чтобы перейти в него и получить доступ к возможностям вычисления синусов и косинусов, возведения в любую степень и извлечения корня любой степени, вычисления логарифмов и другим полезным функциям, достаточно просто повернуть iPhone в горизонтальное положение (выключив блокировку экрана).
Этот режим доступен в калькуляторе со времен iOS 2.0, однако пользователю никак не сообщается о наличии расширенного инженерного режима. О его наличии можно узнать по скриншоту на странице калькулятора в App Store, однако, судя по всему, туда заглядывает не очень много народу (поскольку приложение предустановлено на все iPhone).
that glimpse of an alternate universe vibe when you turn your iPhone sideways and all of a sudden it’s a scientific calculator pic.twitter.com/PNxLVpXRAS— J.R. Carpenter (@jr_carpenter) December 23, 2020