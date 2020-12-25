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В калькуляторе для iPhone нашли "секретный" режим

Текст:   Антон Благовещенский
25.12.2020,  
16:39

Конечно, некоторые об этом знают, но для многих наличие в фирменном приложении калькулятора для iPhone специального расширенного режима стало открытием.

Открытие оказалось настолько поразительным, что издание The Verge посвятило ему целую статью под названием "Сегодня я узнал, что у калькулятора для iOS есть инженерный режим".

"Если вы относитесь к тому типу людей, которые постоянно держат свой телефон в вертикальном положении, это может стать сюрпризом для вас, как и для многих работников The Verge", - написал автор материала Митчелл Кларк.

Чтобы перейти в него и получить доступ к возможностям вычисления синусов и косинусов, возведения в любую степень и извлечения корня любой степени, вычисления логарифмов и другим полезным функциям, достаточно просто повернуть iPhone в горизонтальное положение (выключив блокировку экрана).

Этот режим доступен в калькуляторе со времен iOS 2.0, однако пользователю никак не сообщается о наличии расширенного инженерного режима. О его наличии можно узнать по скриншоту на странице калькулятора в App Store, однако, судя по всему, туда заглядывает не очень много народу (поскольку приложение предустановлено на все iPhone).

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