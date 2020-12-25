В Кремле оценили возможность сокращения январских каникул

В этом году переноса одного дня новогодних каникул на 31 декабря не будет, заявили в Кремле. Дальше предстоит решать правительству. Сейчас позиции о том, будет ли этот выходной компенсироваться за счет других праздничных дней, нет.

"В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности сокращения январских каникул.

"Что касается следующего года, то, наверное,правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа", - продолжил представитель Кремля.

"А будет ли это компенсироваться или нет, - сейчас какой-то позиции на этот счет нет", - заключил Песков.