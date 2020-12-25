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25.12.2020 13:03
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали о постоянном контроле за ценами на продукты

Текст: Кира Латухина
Ситуация с ценами на продукты питания в России находится на контроле президента и правительства, идет постоянный мониторинг, заявили в Кремле.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и правительства", - заверил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Осуществляется регулярный мониторинг, добавил он.

На вопрос о том, не вызван ли рост цен на ряд продуктов при снижении цен на сахар правительственными мерами по регулированию стоимости, Песков ответил: "Есть ли связь или нет, это нужно анализировать экономистам". "Вопрос только в том, происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы этих сезонных колебаний", - заключил он.

Власть Работа власти Экономика Товары и цены Президент Администрация Президента Цены на продукты

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