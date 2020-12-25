В Кремле рассказали о постоянном контроле за ценами на продукты

Ситуация с ценами на продукты питания в России находится на контроле президента и правительства, идет постоянный мониторинг, заявили в Кремле.

"Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и правительства", - заверил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Осуществляется регулярный мониторинг, добавил он.

На вопрос о том, не вызван ли рост цен на ряд продуктов при снижении цен на сахар правительственными мерами по регулированию стоимости, Песков ответил: "Есть ли связь или нет, это нужно анализировать экономистам". "Вопрос только в том, происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы этих сезонных колебаний", - заключил он.