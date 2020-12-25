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25.12.2020 11:27
Рубрика: Экономика

В правительство внесена новая госпрограмма развития Арктической зоны

Текст: Елена Березина
Минвостокразвития России внесло в правительство проект плана мероприятий по реализации арктической стратегии России до 2035 года. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании комиссии по развитию Арктики.
Фото: РИА Новости www.ria.ru Фото: РИА Новости www.ria.ru
Фото: РИА Новости www.ria.ru

По его словам, проект плана будет оперативно утвержден и поставлен на контроль комиссии.

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- Также в Правительство внесена новая государственная программа развития Арктической зоны, - сообщил Трутнев. - Её объем финансирования до 2024 г. составит 19,5 млрд рублей.

В первую очередь средства направят на поддержку реализации инвестиционных проектов, благодаря которым в Арктике в ближайшие четыре года появится 30 тыс. новых рабочих мест.

- Наша задача - сделать эти рабочие места доступными для местных жителей, а для этого у людей должен быть необходимый набор компетенций, востребованных на рынке труда. Система профессионального образования в Арктике должна соответствовать потребностям экономики, - указал вице-премьер. - С этой целью в федеральном бюджете предусмотрено дополнительно 1,5 млрд рублей на развитие Северного Арктического федерального университета им. Ломоносова в Архангельске.

Кроме того, консорциум во главе с университетом вошел в 15 научно-образовательных центров, которые получат государственную поддержку на исследования и разработки мирового уровня.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Президент Владимир Путин утвердил новую арктическую стратегию России до 2035 года в конце октября. Она предусматривает создание в Российской Арктике 200 тыс. новых рабочих мест, обеспечение роста продолжительности жизни до среднероссийского уровня, увеличение вклада арктических регионов в развитие экономики страны в 1,5 раза, а доли инвестиций в охрану окружающей среды, исследования и разработки - в 4 раза. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути к 2035 году должен быть увеличен минимум до 130 млн тонн.

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