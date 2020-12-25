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25.12.2020 20:01
Рубрика: В мире

В провинции Буэнос-Айрес поступило более 100 заявок на вакцинацию "Спутником V"

Текст: Константин Волков

В самой большой аргентинской провинции Буэнос-Айрес только за последние сутки более 100 тысяч человек подали через сайт местного минздрава заявки на вакцинацию российской вакциной. Об этом 25 декабря сообщает аргентинское новостное агентство Telam.

Фото: iStock
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Первая партия российской вакцины (300 тысяч доз) прибыла в Аргентину 24 декабря. Из этого количества 123 тысячи доз выделят для провинции Буэнос-Айрес.

Прививочная кампания стартует в Аргентине 28 декабря. Приоритет на первом этапе будет отдаваться медицинским работникам, учителям, сотрудникам правоохранительных органов, лицам с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 60 лет.

Всего Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник V".

Как заявил 25 декабря глава РФПИ Кирилл Дмитриев, поставки "Спутник V" в другие страны Латинской Америки планируются в декабре-январе.

"Мы будем фокусироваться на тех странах, которые одобряют вакцину, - отметил Дмитриев, выступая на брифинге. - Мы планируем ряд поставок осуществить в этом месяце, ряд будет в январе. Для тех стран, которые еще не начали с нами диалог, мы готовы поставлять в марте этого года. В I-II квартале этого года мы можем начать поставки во все страны Латинской Америки, которые захотят с нами работать".

В мире Южная Америка Аргентина Вакцинация от коронавируса

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