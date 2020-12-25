В провинции Буэнос-Айрес поступило более 100 заявок на вакцинацию "Спутником V"

В самой большой аргентинской провинции Буэнос-Айрес только за последние сутки более 100 тысяч человек подали через сайт местного минздрава заявки на вакцинацию российской вакциной. Об этом 25 декабря сообщает аргентинское новостное агентство Telam.

Первая партия российской вакцины (300 тысяч доз) прибыла в Аргентину 24 декабря. Из этого количества 123 тысячи доз выделят для провинции Буэнос-Айрес.

Прививочная кампания стартует в Аргентине 28 декабря. Приоритет на первом этапе будет отдаваться медицинским работникам, учителям, сотрудникам правоохранительных органов, лицам с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 60 лет.

Всего Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник V".

Как заявил 25 декабря глава РФПИ Кирилл Дмитриев, поставки "Спутник V" в другие страны Латинской Америки планируются в декабре-январе.

"Мы будем фокусироваться на тех странах, которые одобряют вакцину, - отметил Дмитриев, выступая на брифинге. - Мы планируем ряд поставок осуществить в этом месяце, ряд будет в январе. Для тех стран, которые еще не начали с нами диалог, мы готовы поставлять в марте этого года. В I-II квартале этого года мы можем начать поставки во все страны Латинской Америки, которые захотят с нами работать".