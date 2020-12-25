В рамках нацпроекта ряд предприятий РФ в разы увеличил выработку

Повысить производительность труда и увеличить выработку на одного сотрудника до 4,5 раза удалось в этом году более чем двум тысячам предприятий-участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Такие данные приводит АНО "Национальные приоритеты".

"При поддержке экспертов нацпроекта 11 предприятиям удалось значительно увеличить выработку, в отдельных случаях до 4,5 раза, - рассказали в "Национальных приоритетах". - Всего в проекте приняли участие свыше 2 тысяч предприятий из 66 субъектов РФ, заявки на участие в нацпроекте подали более 3,6 тысячи компаний. За год проведено 3,3 тысячи тренингов и мастер-классов по росту производительности".

Кроме того, в острый период пандемии эксперты "Федерального центра компетенций в сфере производительности" (ФЦК) оказали помощь предприятиям, выпускающим товары, необходимые для борьбы с COVID-2019 (защитные маски, противовирусные костюмы, дезинфицирующие средства, автомобили скорой помощи), уточнили в "Национальных приоритетах".

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" помогает предприятиям в создании производственной системы, наведении фундаментального порядка на производстве, а теперь будет содействовать ускоренной цифровизации производственного процесса. Текущая цель национального проекта - рост производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 году.

Специалисты ФЦК успели завершить комплекс работ на 11 предприятиях. Рост производительности на них составил от 18 до 200%, сказали в АНО "Национальные приоритеты". Там констатировали, что все ключевые задачи нацпроекта были выполнены несмотря на ограничения, возникшие из-за пандемии коронавируса. Были вовлечены более 2 тысяч предприятий, обучено по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров 4400 человек, сотрудники 330 предприятий получили помощь в выходе на экспорт (заключено 149 первых в их деятельности экспортных контрактов стоимостью более 5 млрд рублей). Также более 18 тысяч сотрудников освоили инструменты бережливого производства. В 45 субъектах страны созданы региональные центры компетенций.

"Создана "база лучших практик" для регионов. Она содержит инструменты, практические советы, накопленный опыт реализации мероприятий, - продолжили в АНО "Национальные приоритеты". - Такая база поможет лучше ориентироваться в управлении мероприятиями нацпроекта его участникам и, в особенности, регионам, которые только вступают в нацпроект".

Отдельный важный результат этого года - ввод в промышленную эксплуатацию информационной платформы Производительность.рф, которая создана для обмена лучшими практиками в этой сфере, обучения сотрудников методам повышения производительности труда и взаимодействия между всеми участниками нацпроекта, отметили в "Национальных приоритетах". На платформе уже зарегистрировано более 8 тысяч предприятий и 30 тысяч пользователей. Ежедневно платформу посещают более 1 тыс. человек.

"Национальный проект будет ориентирован на достижение социально значимых результатов: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта, расширение спектра услуг федеральных и региональных центров компетенций, создание "движения рационализаторов" с привлечением специалистов и инфраструктуры "Ворлдскиллс", - рассказали о планах развития нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" на 2021 год в "Национальных приоритетах". - Национальный проект станет компактнее. Вместо трех федеральных проектов останутся два: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".