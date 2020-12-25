В "РГ" обсудили проекты медпомощи онкогематологическим пациентам

23 декабря на онлайн-площадке "Российской газеты" состоялась пресс-конференция по вопросам усовершенствования системы коэффициентов, используемых для оплаты лекарственной терапии взрослых пациентов со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей в системе ОМС на 2021 и последующие годы.

В пресс-конференции приняли участие:

- Ирина Поддубная, председатель Российского профессионального общества онкогематологов;

- Николай Дронов, председатель Координационного Совета МОД "Движение против рака";

- Константин Петухов, директор Института технологии экономического развития.

Практически все выступления экспертов сводились к одной мысли: проекты нормативных документов, определяющих порядок оказания медицинской помощи онкогематологическим пациентам, не соответствуют ожиданиям профессиональных сообществ и пациентских организаций.

По словам экспертов, несмотря на то, что в 2020 году в системе ОМС онкогематологические заболевания отнесли к профилю "Онкология", опубликованные на сегодняшний день проекты стандартов терапии онкологических заболеваний лимфоидной и кроветворной тканей не включают до половины необходимых препаратов, исследований и манипуляций.

По мнению специалистов, данная ситуация требует срочных решений на уровне Министерства здравоохранении Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

В ходе конференции Ириной Поддубной был сделан однозначный вывод: "Несмотря на то что профессиональными сообществами в сотрудничестве с Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России была проделана огромная работа: были разработаны 18 клинических рекомендаций, которые охватывают абсолютно все патологии онгогематологической группы, в итоговый проект стандарта по направлению "гематология", вывешенный на сайте нормативно-правовой информации, не включена примерно половина исследований, препаратов и манипуляций. И не сделано это по формальным причинам, а не объективным. Эти итоговые стандарты не соответствуют потребностям реальной клинической практики. Там нет целого ряда базовых препаратов и абсолютно отсутствует сопроводительная терапия. И сейчас Российское онкогематологическое общество вместе с Национальным гематологическим обществом должны внести свои коррективы, должны выразить свое отношение к происходящему, ибо так работать мы не сможем".

Особое место в ходе пресс-конференции было посвящено тарифной политике. Все участники пресс-конференции подчеркивали важность такого документа, как стандарт в системе здравоохранения, регулирующий финансовую сторону организации медицинской помощи. Клинические рекомендации не могут использоваться врачами в полном объеме, если не урегулирован вопрос с объемом тарифа, требующимся для назначения пациенту того или иного вида диагностики, терапии, других видов лечения. Специалисты особенно подчеркнули проблему крайне низких диагностических, отсутствие амбулаторных тарифов, невозможность использования целого ряда препаратов в дневных стационарах.

Николай Дронов, в частности, настаивал на том, что: "Государству нужно двигаться не столько в плане поиска новых методов лечения, с этим справятся ученые-медики, сколько в плане повышения доступности тех методов, которые наши медицинские исследователи и клиницисты-практики уже имеют в своем арсенале. Когда отсутствует тариф, покрывающий стоимость лечения, это никак не способствует реализации основного принципа организации здравоохранения, прописанного в 10 статье Федерального Закона "Об охране здоровья граждан Российской Федерации". Этот принцип называется "доступность и качество оказания медицинской помощи"".

В заключении пресс-конференции эксперты сообщили, что уже направили на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко информационные письма о несоответствии проектов стандартов клиническим рекомендациям и ожидают ответных шагов со стороны ведомства. Пока же существенное финансовое бремя вынуждены нести региональные бюджеты, которые зачастую не способны обеспечивать дорогостоящие диагностику и терапию, в результате чего снижается доступность и качество оказания онкогематологической помощи в России.