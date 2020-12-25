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25.12.2020 08:46
Рубрика: Экономика

В России предложили запретить детское шампанское

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Запретить производство и продажу детского шампанского - с такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев, передают РИА Новости. Соответствующее обращение общественник направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

Фото: istock
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По его мнению, безобидный, на первый взгляд, напиток способствует психологическому приобщению детей к алкоголю.

"Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечет за собой тяжелые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей", - говорится в обращении Хамзаева.

Родители, обращает внимание он, не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Общественник приводит данные результатов исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, согласно которым, наличие на семейных праздниках детского шампанского "размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности".

"Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя... До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции", - говорится в обращении.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Алкоголь и табак

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