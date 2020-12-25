В России предложили запретить детское шампанское

Запретить производство и продажу детского шампанского - с такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев, передают РИА Новости. Соответствующее обращение общественник направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

По его мнению, безобидный, на первый взгляд, напиток способствует психологическому приобщению детей к алкоголю.

"Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечет за собой тяжелые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей", - говорится в обращении Хамзаева.

Родители, обращает внимание он, не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Общественник приводит данные результатов исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, согласно которым, наличие на семейных праздниках детского шампанского "размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности".

"Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя... До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции", - говорится в обращении.