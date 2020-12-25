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25.12.2020 14:03
Рубрика: Экономика

В Татарстане составят список лидеров креативной экономики

Список Tatarstan 100 Most Creative Russians (100 креативных лидеров Татарстана) опубликуют на сайте tatarstan.100mcr.com в нaчале февраля 2021 года по итогам опроса 500 экспертов. Исследование станет первой региональной версией проекта 100 Most Creative Russians (100mcr.com). В Татарстане проект проходит по инициативе помощника Президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой, которая ранее была выбрана в сотню лидеров креативных лидеров России.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Исследование продемонстрирует потенциал развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики и выявит человеческий потенциал и проекты Татарстана, необходимые для интенсивного развития сферы. Сотню самых креативных татарстанцев определят отраслевые эксперты, руководители компаний, видные деятели креативных индустрий и авторы знаковых проектов по методологии профессионального сообщества Creative Russia Network в 12 сферах в соответствии с классификацией UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию):

  • • Кино, видео и фотография
  • • Телевидение и радио
  • • Музыка
  • • Архитектура
  • • Реклама и маркетинг
  • • Дизайн
  • • Издательское дело
  • • ПО и компьютерные игры
  • • Изобразительное искусство
  • • Исполнительское и театральное искусство
  • • Музеи, галереи и креативные кластеры
  • • Ремесла

Цель исследования - сформировать список 100 наиболее выдающихся личностей и творческих команд, которые внесли значительный вклад в развитие креативных индустрий Татарстана. Исследование проводит фонд "Институт развития городов РТ" в партнерстве с Creative Russia Network при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ассоциации IPChain и и Universal University.

Фото: Предоставлено Комитетом РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям
Little Big, Дудь и Звягинцев: в Москве представили список "Топ-100 креативных лидеров России"

Под брендом IPQuorum - международного коммуникационного бренда, созданного Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП), на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс конференций, дискуссий, выставок, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Собственные программы и площадки под брендом IPQuorum:

  • ● IPQuorum.Innovation - на ежегодном международном форуме технологических предпринимателей "Открытые инновации";
  • ● IPQuorum.Culture - на Санкт-Петербургском международном культурном форуме;
  • ● IPQuorum.Start - на международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village
  • ● IPQuorum.Economy - на Петербургском международном экономическом форуме;
  • ● IPQuorum.LegalTech - на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ);
  • ● IPQuorum.Creative - в рамках "Российской креативной недели".
  • ● Собственное флагманское мероприятие - Международный форум по интеллектуальной собственности IPQuorum проводится ежегодно в апреле.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Экономика Бизнес Инновации