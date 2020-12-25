В Татарстане составят список лидеров креативной экономики

Исследование продемонстрирует потенциал развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики и выявит человеческий потенциал и проекты Татарстана, необходимые для интенсивного развития сферы. Сотню самых креативных татарстанцев определят отраслевые эксперты, руководители компаний, видные деятели креативных индустрий и авторы знаковых проектов по методологии профессионального сообщества Creative Russia Network в 12 сферах в соответствии с классификацией UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию):

• Кино, видео и фотография

• Телевидение и радио

• Музыка

• Архитектура

• Реклама и маркетинг

• Дизайн

• Издательское дело

• ПО и компьютерные игры

• Изобразительное искусство

• Исполнительское и театральное искусство

• Музеи, галереи и креативные кластеры

• Ремесла

Цель исследования - сформировать список 100 наиболее выдающихся личностей и творческих команд, которые внесли значительный вклад в развитие креативных индустрий Татарстана. Исследование проводит фонд "Институт развития городов РТ" в партнерстве с Creative Russia Network при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ассоциации IPChain и и Universal University.

Под брендом IPQuorum - международного коммуникационного бренда, созданного Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП), на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс конференций, дискуссий, выставок, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Собственные программы и площадки под брендом IPQuorum:

● IPQuorum.Innovation - на ежегодном международном форуме технологических предпринимателей "Открытые инновации";

● IPQuorum.Culture - на Санкт-Петербургском международном культурном форуме;

● IPQuorum.Start - на международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village

● IPQuorum.Economy - на Петербургском международном экономическом форуме;

● IPQuorum.LegalTech - на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ);

● IPQuorum.Creative - в рамках "Российской креативной недели".

● Собственное флагманское мероприятие - Международный форум по интеллектуальной собственности IPQuorum проводится ежегодно в апреле.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.