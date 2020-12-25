Власти Австралии лишат травлю в интернете анонимности

Кроме того, если соцсеть или иной портал откажется по жалобе пользователя удалить негативные комментарии, угрозы, оскорбления и прочую грязь в его адрес, последний сможет обратиться за помощью к комиссару по электронной безопасности. Тот, в свою очередь, может потребовать от платформы в течение 24 часов удалить обозначенный "вредный" контент. Если и этот запрос будет проигнорирован, то компанию ждет тот же штраф до 550 тысяч долларов, а в случае систематичных отказов комиссар потребует закрыть доступ к платформе-нарушителю.
Законопроект в основном касается социальных сетей, мессенджеров и различных приложений. Особое внимание уделяется виртуальному пространству, где часто "зависают" дети - в том числе онлайн-играм, которые редко обходятся без оскорблений или угроз. Кроме того, согласно задумке, комиссар сможет требовать от интернет-провайдеров быстро блокировать доступ к контенту террористического и экстремистского характера - наподобие прямой трансляции, которую вел террорист в Крайстчерче. Документ, который австралийский министр коммуникаций Пол Флетчер уже назвал "первой в мире схемой борьбы с кибербуллингом среди взрослых", будут обсуждать до февраля 2021 года. Много моментов еще не ясны - в том числе как комиссар будет отличать неприемлемые комментарии и сообщения от обычных споров, при этом не покушаясь на свободу слова.
Австралия - не первая страна, где власти серьезно взялись за кибербуллинг. Например, в Германии в 2018 году в силу вступил закон, обязывающий любую онлайн-платформу с более чем двумя миллионами пользователей в течение 24 часов удалять публикации, которые люди пометили как незаконные. В своей жалобе пользователь должен указать, по какому из 22 разделов немецкого уголовного кодекса (клевета, угроза и т.д.) контент показался ему противоправным. Компаниям-нарушителям грозит штраф в 50 миллионов евро.
В Ирландии недавно был одобрен законопроект, предусматривающий до семи лет тюрьмы за умышленную публикацию в Сети чужих фотографий интимного характера, что считается одной из форм интернет-травли. А в канадском Онтарио за интернет-травлю могут выгнать из школы, как это делается и с обычными хулиганами. Соответствующий акт действует в провинции с 2007 года.
Законы об интернет-травле существуют и в США. Например, в штате Калифорния за использование "электронного устройства связи" с целью заставить кого-то бояться за свою жизнь можно отправиться на год в тюрьму и/или заплатить штраф в тысячу долларов. А в штате Миссури использование соцсетей для запугивания другого человека карается заключением до одного года и/или штрафом до двух тысяч долларов. Если жертвой стал ребенок до 17 лет, а преступнику больше 21, то срок наказания может достигнуть семи лет за решеткой плюс штрафы.