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25.12.2020 00:40
Рубрика: В мире

С троллей снимут маски

Власти Австралии лишат травлю в интернете анонимности
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Столичный выпуск № 292(8346)
Власти Австралии обяжут онлайн-платформы раскрывать личные данные тех, кто в Сети занимается травлей других пользователей с анонимных или фейковых аккаунтов. Как пишет издание 9news, по новому законопроекту, который подготовило федеральное правительство страны, за отказ передавать такие данные компании ждет штраф до 550 тысяч австралийских долларов (около 415 тысяч долларов США). А самих троллей за угрозы и оскорбления могут оштрафовать на сумму до 111 тысяч долларов (примерно 83 тысячи долларов США).

Кроме того, если соцсеть или иной портал откажется по жалобе пользователя удалить негативные комментарии, угрозы, оскорбления и прочую грязь в его адрес, последний сможет обратиться за помощью к комиссару по электронной безопасности. Тот, в свою очередь, может потребовать от платформы в течение 24 часов удалить обозначенный "вредный" контент. Если и этот запрос будет проигнорирован, то компанию ждет тот же штраф до 550 тысяч долларов, а в случае систематичных отказов комиссар потребует закрыть доступ к платформе-нарушителю.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Законопроект в основном касается социальных сетей, мессенджеров и различных приложений. Особое внимание уделяется виртуальному пространству, где часто "зависают" дети - в том числе онлайн-играм, которые редко обходятся без оскорблений или угроз. Кроме того, согласно задумке, комиссар сможет требовать от интернет-провайдеров быстро блокировать доступ к контенту террористического и экстремистского характера - наподобие прямой трансляции, которую вел террорист в Крайстчерче. Документ, который австралийский министр коммуникаций Пол Флетчер уже назвал "первой в мире схемой борьбы с кибербуллингом среди взрослых", будут обсуждать до февраля 2021 года. Много моментов еще не ясны - в том числе как комиссар будет отличать неприемлемые комментарии и сообщения от обычных споров, при этом не покушаясь на свободу слова.

Австралия - не первая страна, где власти серьезно взялись за кибербуллинг. Например, в Германии в 2018 году в силу вступил закон, обязывающий любую онлайн-платформу с более чем двумя миллионами пользователей в течение 24 часов удалять публикации, которые люди пометили как незаконные. В своей жалобе пользователь должен указать, по какому из 22 разделов немецкого уголовного кодекса (клевета, угроза и т.д.) контент показался ему противоправным. Компаниям-нарушителям грозит штраф в 50 миллионов евро.

В Ирландии недавно был одобрен законопроект, предусматривающий до семи лет тюрьмы за умышленную публикацию в Сети чужих фотографий интимного характера, что считается одной из форм интернет-травли. А в канадском Онтарио за интернет-травлю могут выгнать из школы, как это делается и с обычными хулиганами. Соответствующий акт действует в провинции с 2007 года.

За отказ раскрыть данные тролля онлайн-платформы будут штрафовать на 415 тысяч долларов США 

Законы об интернет-травле существуют и в США. Например, в штате Калифорния за использование "электронного устройства связи" с целью заставить кого-то бояться за свою жизнь можно отправиться на год в тюрьму и/или заплатить штраф в тысячу долларов. А в штате Миссури использование соцсетей для запугивания другого человека карается заключением до одного года и/или штрафом до двух тысяч долларов. Если жертвой стал ребенок до 17 лет, а преступнику больше 21, то срок наказания может достигнуть семи лет за решеткой плюс штрафы.

В мире Океания Австралия

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