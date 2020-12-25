Волховский завод "ФосАгро" вошел в число пилотных проектов для запуска СЗПК

Комплекс по производству фосфорсодержащих удобрений, возводимый Группой "ФосАгро" в Волхове (Ленинградская область), вошел в число пилотных проектов для запуска механизма Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

В результате реализации проекта стоимостью около 28 миллиардов рублей мощности нового производства позволят Волховскому химическому комплексу "ФосАгро" нарастить ежегодный выпуск товарной продукции более чем в 4 раза - с 200 до 860 тысяч тонн и также более чем в 4 раза увеличить переработку апатитового концентрата - с 300 тысяч до 1 миллиона тонн.

Строительство ведется с применением наилучших доступных технологий. Новый завод будет соответствовать самым строгим российским и европейским нормам природоохранного законодательства. Инвестиционный проект предусматривает дополнительные налоговые поступления в бюджет в размере около 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после выхода завода на полную мощность (с 2023 по 2027 год). Будет создано более 200 высококвалифицированных рабочих мест.

Генеральный директор "ФосАгро", президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев поблагодарил правительство РФ за выбор проекта по строительству завода-миллионника в Волхове в качестве пилотного для запуска механизма. "СЗПК позволит мобилизовать внутренние ресурсы и привлечь иностранные инвестиции, будет являться гарантом стабильности налогообложения для бизнеса и инвесторов. В конечном итоге и страны, и компании - мы все конкурируем за инвестиции. И на мой взгляд, для России принятие такого закона - это судьбоносное решение, которое станет драйвером долгосрочного устойчивого роста ВВП страны", - подчеркнул Андрей Гурьев.

Системная антикризисная мера

Закон "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" вступил в силу в апреле этого года в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о создании в стране благоприятной инвестиционной среды.

Как отмечал ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, хотя закон был принят в разгар первой волны пандемии в рамках пакета антикризисных законов, СЗПК является системной мерой, действие которой рассчитано на десятилетия вперед. "На сегодняшний день подписано 25 соглашений при плане в 20 с общим объемом 1 триллион 120 миллиардов рублей, из них почти 900 миллиардов рублей будет инвестировано до 2024 года. За счет инвестиций будет создано более 23 тыс. новых рабочих мест", - сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он добавил, что до 2024 года будет заключено не менее тысячи СЗПК на общую сумму 14 триллионов рублей.

"Работа продолжается, впереди поддержка реализации новых проектов. Компании получают возможности для эффективного развития, регионы - новые рабочие места и налоги в бюджет", - прокомментировал ранее подписание первых СЗПК первый заместитель министра экономического развития РФ, генеральный директор АНО "Агентство инвестиционного развития" Андрей Иванов. К настоящему моменту, по его словам, проделан огромный объем работы по подготовке нового механизма стимулирования инвестиций к запуску, и теперь необходимо приложить усилия, чтобы инвестиции заработали.

Помимо строительства комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений, среди других крупных проектов, по которым были заключены первые СЗПК, -проект перепрофилирования нефтеналивного терминала в Амурской области в завод по производству метанола группы "ЕСН" и проект строительства в Москве фармацевтического предприятия по выпуску средств для лечения онкологических заболеваний, а также антипсихотических, противоревматических и противоастматических препаратов "Р-Опра".

Президент РСПП Александр Шохин убежден, что СЗПК докажет свою высокую эффективность и станет одним из наиболее востребованных механизмов, обеспечивающих достижение национальных целей развития. Основной новацией закона является стабилизационная оговорка - гарантия сохранения налоговых условий, тарифов и регуляторных механизмов на срок реализации проекта.

"В некотором смысле это фундаментальный закон, дающий гарантии неизменности фискальной нагрузки для предприятий, заключивших СЗПК. Эффективность закона станет маркером инвестиционного климата страны, а предоставляемые государством гарантии позволят сохранить необходимый для устойчиво высоких темпов развития экономики уровень инвестиций", - подчеркнул Александр Шохин.

По словам аналитика БКС Анастасии Егазарян, для "ФосАгро" подписание соглашения о СЗПК по проекту строительства завода в Волхове гарантирует неизменность условий работы на 20 лет с налоговой точки зрения. Также "ФосАгро" сможет компенсировать до 50 процентов затрат на инфраструктуру за счет генерируемых денежных потоков. А стабилизационная оговорка повышает предсказуемость окупаемости проекта. "Для больших проектов, а этот большой, насколько я знаю, около 28 миллиардов рублей, это важные моменты", - отметила Анастасия Егазарян.

Министерство экономического развития РФ планирует внести в правительство законопроект, расширяющий сферу применения механизма СЗПК, а также снижающий порог вхождения по инвестициям в ряде отраслей. РСПП, РАПУ и компании отрасли активно участвовали в формировании предложений и их обсуждении в правительстве РФ и Министерстве экономического развития РФ, в том числе о включении в состав стабилизационной оговорки для налогового вычета НДПИ и возможности снижения суммы обязательных платежей по соответствующим налогам до нуля.

По словам Андрея Гурьева, важно, что для проектов в области добычи твердых полезных ископаемых предложено установить равный единице коэффициент ренты на весь срок действия СЗПК. Дополнительно, в случае заключения СЗПК, коэффициент ренты предлагается установить равным единице при условии увеличения объемов добычи твердых полезных ископаемых на действующих месторождениях более чем на 10 процентов по сравнению с базой 2019 года. При этом коэффициент ренты будет равен единице только для увеличенного объема добычи. "Уверен, что эти изменения помогут добывающим компаниям избежать инвестиционной паузы и сохранить динамику роста инвестиций в развитие мощностей, что даст важный мультипликативный эффект для перерабатывающих производств и экономики в целом", - отметил Андрей Гурьев.

Импульс для развития

По мнению президента Российского Союза Химиков, председателя Комиссии по химии и нефтехимии РСПП Виктора Иванова, тот факт, что один из первых СЗПК подписан именно по реализации инвестиционного проекта в Волховском производственном комплексе "ФосАгро", символичен.

"Для отрасли минеральных удобрений СЗПК - особенно востребованный механизм. Компании сектора в ближайшие 5 лет намерены направить в развитие свыше триллиона рублей. Эти инвестиции необходимы, чтоб полностью обеспечить растущий спрос отечественных аграриев на минеральные удобрения и сохранить позиции на мировом рынке, выполнить задачи по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта в рамках нацпроекта. В этой связи создание СЗПК - очень своевременное, проработанное и эффективное решение, на основе которого бизнес может продолжать долгосрочное планирование и реализацию инвестпрограмм", - рассказал Виктор Иванов.

Как отметил председатель Совета директоров "ФосАгро" Ксавье Роле, до прихода в "ФосАгро" почти 10 лет возглавлявший Лондонскую фондовую биржу, механизм СЗПК придаст российской экономике и бизнесу дополнительный импульс для развития. "Это особенно важно для компаний, которые даже в условиях неопределенности на мировом рынке продолжают реализацию масштабных инвестпрограмм, строительство современных предприятий и создание новых высококвалифицированных рабочих мест", - подчеркнул Ксавье Роле.

"ФосАгро" традиционно направляет инвестиции в развитие на уровне 50 процентов EBITDA. Это позволило компании в условиях пандемии не только не сокращать численность персонала, но с начала года создать 570 дополнительных рабочих мест, продолжая реализацию всех социальных и благотворительных программ. Более того, в этом году "ФосАгро" планирует произвести более 10 миллионов тонн минеральных удобрений, кормовых фосфатов и полифосфатов - это абсолютный рекорд для компании.