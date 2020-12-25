Впервые за две недели в Киргизии никто не умер от COVID-19

За прошедшие сутки в Киргизии впервые не зарегистрировали смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, это произошло впервые за две недели. В среднем в республике в сутки умирает от двух до пяти заболевших человек.

Между тем в министерстве здравоохранения КР заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в стране на фоне второй волны COVID-19. Количество новых ежедневно регистрируемых случаев заболевания коронавирусом не превышает 300 уже третью неделю подряд, при этом выздоравливает примерно в полтора раза больше человек.

Также стало известно о прекращении приема пациентов с коронавирусом больницей киргизско-турецкой дружбы в Бишкеке. Это связано с ощутимым снижением числа заболевших, обращающихся в медицинское учреждение.