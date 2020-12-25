Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 5 Федерального закона от 3 июня 2011 года N 107-ФЗ "Об исчислении времени" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 23, ст. 3247; 2014, N 30, ст. 4249; 2016, N 1, ст. 73; N 7, ст. 915; N 11, ст. 1484, 1485, 1486, 1496; N 15, ст. 2049; N 18, ст. 2485; N 27, ст. 4204; N 48, ст. 6735; 2018, N 42, ст. 6382) следующие изменения:

1) пункт 2 после слов "Владимирская область," дополнить словами "Волгоградская область,";

2) в пункте 3 слова "Волгоградская область," исключить.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 27 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут.

Президент Российской Федерации В. Путин