Вышел трейлер фильма "Батя"

Одна из громких премьер следующего года - картина "Батя" - комедия о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали советские люди. Продюсеры - а за фильмом стоят ТНТ, ТНТ4 и компания Good Story Media - приняли решение выпустить картину в прокат 23 февраля, в День защитника Отечества.

Батю играет Владимир Вдовиченков. Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие. В кинематографической среде вспоминают, что ранее фильм Андрей Звягинцева "Левиафан" носил рабочее название "Батя". И в нем также играли и Вдовиченков, и Лядова, как помнит зритель.

Но это лишь аналогия. Новый фильм - совершенно другое произведение. Обозреватель "РГ" вместе с другими смотрела рабочие материалы на фестивале сериалов "Пилот" в 2019 году. Все потому, что изначально "Батя" задумывался как шортком - комедийный сериал для мессенджеров с эпизодами по 1-2 минуты, которые зрители пересылали бы друг другу. В этом виде "Батя" и получил приз на фестивале "Пилот" как самый перспективный проект. Однако позднее его авторы и продюсеры каналов ТНТ и ТНТ4 увидели, что эпизоды складываются в цельную историю.

В релизе канала раскзываются подробности сюжета. Главный герой - Макс, который в детстве быстро выучил, где право, а где лево, потому что Батя сделал ему незабываемую "крапивку" на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил - ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что - сразу вставал в угол. Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и Макс, который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким - закрытым и в чем-то жестоким.

Батя обещал навестить Макса и его семью на свое 70-летие, но, как всегда, не приехал. И тогда Макс сам отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство...

Макса в фильме сыграл комик шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов - это его дебют в кино.

Продюсер Антон Зайцев рассказывает, что "истории авторы брали из собственной жизни. Материал писался долго. Разные сценаристы приложили руку к воспоминаниям, и выбирали самые общие, самые узнаваемые, в которых бы рисовалась архетипичная фигура Бати. В девяностые годы Россия была по-прежнему однородна, как Советский Союз, из которого она вышла. Поэтому был общий метод воспитания, общие и понятные всем ситуации, отсюда такое широкое узнавание этих ситуаций. Но интересно еще вот что - изначально история про сурового отца, чье воспитание отличается от педагогических решений современных родителей, была частью пилота, который был снят совместно с нашим американским партнером, сценаристом и продюсером Биллом Даймондом. Делая эту историю, он вспоминал своего отца и свое детство, которое пришлось на 70-е годы Америки. Поэтому такие отцы не только архетипичны и узнаваемы для России 90-х, подобная история будет понятна и на другой стороне планеты...".