За сутки в России подтверждено 29 018 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

У экс-супруги Сергея Фургала проходят обыски 12:34
Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года 12:34
"Игра на выживание" возглавила топ самых популярных сериалов года 12:11
В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт 12:06
Анжелика Варум поделилась секретами праздника 11:52
Половина федеральных налогов от новых проектов может остаться в Арктике 11:40
Новогодние выплаты проактивно перечислены на 13,5 млн детей 11:38
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:34
Белогрудые ежики уснули в Московском зоопарке 11:28
Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена 11:18
Зеленский: Украина не может выйти из Минских соглашений 10:50
На Урале заступили на боевое дежурство боевые расчеты С-400 "Триумф" 10:50
Пушков: Комиссия Совфеда в январе обсудит вопрос о борьбе с треш-стримами 10:28
Для ВМФ России построят 14 атомных подлодок 10:15
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка 10:12
Более 30 авиарейсов задержаны или отменены в Москве из-за снегопада 10:06
Финские Деды Морозы остались почти без работы 10:02
Сергунина рассказала об итогах конкурса киберспортивных стартапов 10:00
Вечером в пятницу пробки в Москве достигнут 9 баллов 09:44
Москвичи смогут оплатить более 20 категорий счетов через "Госуслуги Москвы" 09:40
Семья осужденного экс-главы Клинского района Постриганя находится в розыске 09:39
Как проходила V Международная олимпиада мегаполисов 09:28
В Крыму ответили на угрозы Украины сорвать строительство опреснителя 09:26
В Екатеринбурге застрелили водителя микроавтобуса 09:20
Оперштаб: Еще 5659 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС: Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
ВС: Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
25.12.2020 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 29 018 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 7315
  • 2 Санкт-Петербург 3751
  • 3 Московская область 1576
  • 4 Нижегородская область 505
  • 5 Псковская область 416
  • 6 Свердловская область 403
  • 7 Воронежская область 391
  • 8 Ростовская область 388
  • 9 Республика Карелия 375
  • 10 Архангельская область 375
  • 11 Вологодская область 364
  • 12 Хабаровский край 343
  • 13 Республика Крым 338
  • 14 Пермский край 332
  • 15 Красноярский край 328
  • 16 Челябинская область 311
  • 17 Самарская область 306
  • 18 Республика Коми 290
  • 19 Ульяновская область 280
  • 20 Волгоградская область 279
  • 21 Мурманская область 275
  • 22 Иркутская область 275
  • 23 Саратовская область 275
  • 24 Кировская область 250
  • 25 Забайкальский край 248
  • 26 Омская область 244
  • 27 Ставропольский край 243
  • 28 Приморский край 238
  • 29 Тверская область 236
  • 30 Ленинградская область 229
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 228
  • 32 Алтайский край 217
  • 33 Удмуртская Республика 212
  • 34 Тульская область 208
  • 35 Новгородская область 207
  • 36 Калининградская область 204
  • 37 Брянская область 202
  • 38 Республика Бурятия 201
  • 39 Пензенская область 200
  • 40 Республика Саха (Якутия) 194
  • 41 Ярославская область 190
  • 42 Белгородская область 190
  • 43 Курская область 187
  • 44 Краснодарский край 186
  • 45 Ивановская область 185
  • 46 Томская область 185
  • 47 Орловская область 183
  • 48 Владимирская область 180
  • 49 Оренбургская область 179
  • 50 Астраханская область 178
  • 51 Республика Хакасия 176
  • 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 175
  • 53 Калужская область 169
  • 54 Тюменская область 165
  • 55 Новосибирская область 165
  • 56 Липецкая область 162
  • 57 Республика Башкортостан 162
  • 58 Смоленская область 158
  • 59 Республика Дагестан 157
  • 60 Тамбовская область 154
  • 61 Кемеровская область 146
  • 62 Сахалинская область 143
  • 63 Амурская область 143
  • 64 Чеченская Республика 142
  • 65 Рязанская область 140
  • 66 Республика Чувашия 123
  • 67 Костромская область 115
  • 68 Республика Калмыкия 107
  • 69 Курганская область 104
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 100
  • 71 Республика Алтай 98
  • 72 Республика Татарстан 97
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 92
  • 74 Республика Адыгея 90
  • 75 Республика Ингушетия 90
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 89
  • 77 Республика Мордовия 88
  • 78 Севастополь 85
  • 79 Камчатский край 78
  • 80 Республика Тыва 73
  • 81 Республика Марий Эл 52
  • 82 Магаданская область 41
  • 83 Еврейская автономная область 24
  • 84 Чукотский автономный округ 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 992 706 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,5%
  • 2.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
  • 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Республика Мордовия, Красноярский край, Тюменская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 563 летальных случаев
  • Санкт-Петербург 76
  • Москва 74
  • Ростовская область 26
  • Воронежская область 21
  • Московская область 20
  • Красноярский край 20
  • Пермский край 16
  • Нижегородская область 16
  • Свердловская область 16
  • Иркутская область 15
  • Краснодарский край 13
  • Ивановская область 11
  • Республика Чувашия 11
  • Алтайский край 11
  • Тульская область 10
  • Архангельская область 10
  • Республика Коми 9
  • Челябинская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Владимирская область 8
  • Республика Крым 8
  • Омская область 8
  • Белгородская область 7
  • Вологодская область 7
  • Мурманская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Ульяновская область 7
  • Ленинградская область 6
  • Саратовская область 6
  • Приморский край 6
  • Липецкая область 5
  • Астраханская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 4
  • Оренбургская область 4
  • Республика Алтай 4
  • Калужская область 3
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Кемеровская область 3
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Пензенская область 2
  • Курганская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Забайкальский край 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Костромская область 1
  • Калининградская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Тюменская область 1

За весь период по России умерло 53 659 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 397 человек
  • Москва 5659
  • Санкт-Петербург 3034
  • Московская область 1345
  • Тверская область 535
  • Хабаровский край 511
  • Республика Карелия 508
  • Красноярский край 483
  • Ростовская область 464
  • Республика Крым 457
  • Калининградская область 440
  • Нижегородская область 429
  • Свердловская область 406
  • Пермский край 393
  • Воронежская область 386
  • Республика Коми 371
  • Архангельская область 369
  • Сахалинская область 365
  • Ульяновская область 358
  • Вологодская область 355
  • Ханты-Мансийский автономный округ 343
  • Иркутская область 327
  • Брянская область 317
  • Ставропольский край 291
  • Самарская область 291
  • Ленинградская область 273
  • Волгоградская область 262
  • Забайкальский край 260
  • Ивановская область 253
  • Белгородская область 248
  • Новгородская область 242
  • Кировская область 239
  • Омская область 239
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 235
  • Приморский край 235
  • Томская область 231
  • Липецкая область 226
  • Псковская область 225
  • Смоленская область 224
  • Орловская область 222
  • Новосибирская область 217
  • Алтайский край 205
  • Саратовская область 197
  • Удмуртская Республика 196
  • Ярославская область 193
  • Республика Саха (Якутия) 190
  • Тульская область 187
  • Мурманская область 186
  • Курская область 178
  • Владимирская область 176
  • Кемеровская область 173
  • Республика Хакасия 171
  • Оренбургская область 168
  • Калужская область 161
  • Тюменская область 160
  • Республика Бурятия 157
  • Тамбовская область 143
  • Республика Калмыкия 139
  • Амурская область 138
  • Рязанская область 135
  • Кабардино-Балкарская Республика 129
  • Пензенская область 128
  • Республика Чувашия 124
  • Краснодарский край 123
  • Республика Дагестан 116
  • Республика Башкортостан 102
  • Республика Адыгея 95
  • Астраханская область 94
  • Курганская область 89
  • Костромская область 88
  • Чеченская Республика 88
  • Карачаево-Черкесская Республика 84
  • Республика Мордовия 81
  • Камчатский край 73
  • Республика Северная Осетия - Алания 71
  • Республика Алтай 61
  • Республика Ингушетия 55
  • Республика Тыва 55
  • Севастополь 51
  • Республика Марий Эл 49
  • Магаданская область 44
  • Еврейская автономная область 31
  • Челябинская область 25
  • Республика Татарстан 20

За весь период выписано по выздоровлению по России 2 398 254 человека.

В ВОЗ рассказали, насколько за год изменился коронавирус
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью заместителя министра обороны России Татьяны Шевцовой "Российской газете". Главное
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка
Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 13
Вирусолог сравнил иммунитет от COVID-19 после болезни и вакцинации
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации