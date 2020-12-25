За сутки в России подтверждено 29 018 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 7315
- 2 Санкт-Петербург 3751
- 3 Московская область 1576
- 4 Нижегородская область 505
- 5 Псковская область 416
- 6 Свердловская область 403
- 7 Воронежская область 391
- 8 Ростовская область 388
- 9 Республика Карелия 375
- 10 Архангельская область 375
- 11 Вологодская область 364
- 12 Хабаровский край 343
- 13 Республика Крым 338
- 14 Пермский край 332
- 15 Красноярский край 328
- 16 Челябинская область 311
- 17 Самарская область 306
- 18 Республика Коми 290
- 19 Ульяновская область 280
- 20 Волгоградская область 279
- 21 Мурманская область 275
- 22 Иркутская область 275
- 23 Саратовская область 275
- 24 Кировская область 250
- 25 Забайкальский край 248
- 26 Омская область 244
- 27 Ставропольский край 243
- 28 Приморский край 238
- 29 Тверская область 236
- 30 Ленинградская область 229
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 228
- 32 Алтайский край 217
- 33 Удмуртская Республика 212
- 34 Тульская область 208
- 35 Новгородская область 207
- 36 Калининградская область 204
- 37 Брянская область 202
- 38 Республика Бурятия 201
- 39 Пензенская область 200
- 40 Республика Саха (Якутия) 194
- 41 Ярославская область 190
- 42 Белгородская область 190
- 43 Курская область 187
- 44 Краснодарский край 186
- 45 Ивановская область 185
- 46 Томская область 185
- 47 Орловская область 183
- 48 Владимирская область 180
- 49 Оренбургская область 179
- 50 Астраханская область 178
- 51 Республика Хакасия 176
- 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 175
- 53 Калужская область 169
- 54 Тюменская область 165
- 55 Новосибирская область 165
- 56 Липецкая область 162
- 57 Республика Башкортостан 162
- 58 Смоленская область 158
- 59 Республика Дагестан 157
- 60 Тамбовская область 154
- 61 Кемеровская область 146
- 62 Сахалинская область 143
- 63 Амурская область 143
- 64 Чеченская Республика 142
- 65 Рязанская область 140
- 66 Республика Чувашия 123
- 67 Костромская область 115
- 68 Республика Калмыкия 107
- 69 Курганская область 104
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 100
- 71 Республика Алтай 98
- 72 Республика Татарстан 97
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 92
- 74 Республика Адыгея 90
- 75 Республика Ингушетия 90
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 89
- 77 Республика Мордовия 88
- 78 Севастополь 85
- 79 Камчатский край 78
- 80 Республика Тыва 73
- 81 Республика Марий Эл 52
- 82 Магаданская область 41
- 83 Еврейская автономная область 24
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 992 706 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,5%
- 2.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
- 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Республика Мордовия, Красноярский край, Тюменская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 563 летальных случаев
- Санкт-Петербург 76
- Москва 74
- Ростовская область 26
- Воронежская область 21
- Московская область 20
- Красноярский край 20
- Пермский край 16
- Нижегородская область 16
- Свердловская область 16
- Иркутская область 15
- Краснодарский край 13
- Ивановская область 11
- Республика Чувашия 11
- Алтайский край 11
- Тульская область 10
- Архангельская область 10
- Республика Коми 9
- Челябинская область 9
- Новосибирская область 9
- Владимирская область 8
- Республика Крым 8
- Омская область 8
- Белгородская область 7
- Вологодская область 7
- Мурманская область 7
- Ставропольский край 7
- Ульяновская область 7
- Ленинградская область 6
- Саратовская область 6
- Приморский край 6
- Липецкая область 5
- Астраханская область 5
- Волгоградская область 5
- Республика Бурятия 5
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 4
- Оренбургская область 4
- Республика Алтай 4
- Калужская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Удмуртская Республика 3
- Кемеровская область 3
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Пензенская область 2
- Курганская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Костромская область 1
- Калининградская область 1
- Псковская область 1
- Республика Марий Эл 1
- Тюменская область 1
За весь период по России умерло 53 659 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 397 человек
- Москва 5659
- Санкт-Петербург 3034
- Московская область 1345
- Тверская область 535
- Хабаровский край 511
- Республика Карелия 508
- Красноярский край 483
- Ростовская область 464
- Республика Крым 457
- Калининградская область 440
- Нижегородская область 429
- Свердловская область 406
- Пермский край 393
- Воронежская область 386
- Республика Коми 371
- Архангельская область 369
- Сахалинская область 365
- Ульяновская область 358
- Вологодская область 355
- Ханты-Мансийский автономный округ 343
- Иркутская область 327
- Брянская область 317
- Ставропольский край 291
- Самарская область 291
- Ленинградская область 273
- Волгоградская область 262
- Забайкальский край 260
- Ивановская область 253
- Белгородская область 248
- Новгородская область 242
- Кировская область 239
- Омская область 239
- Ямало-Ненецкий автономный округ 235
- Приморский край 235
- Томская область 231
- Липецкая область 226
- Псковская область 225
- Смоленская область 224
- Орловская область 222
- Новосибирская область 217
- Алтайский край 205
- Саратовская область 197
- Удмуртская Республика 196
- Ярославская область 193
- Республика Саха (Якутия) 190
- Тульская область 187
- Мурманская область 186
- Курская область 178
- Владимирская область 176
- Кемеровская область 173
- Республика Хакасия 171
- Оренбургская область 168
- Калужская область 161
- Тюменская область 160
- Республика Бурятия 157
- Тамбовская область 143
- Республика Калмыкия 139
- Амурская область 138
- Рязанская область 135
- Кабардино-Балкарская Республика 129
- Пензенская область 128
- Республика Чувашия 124
- Краснодарский край 123
- Республика Дагестан 116
- Республика Башкортостан 102
- Республика Адыгея 95
- Астраханская область 94
- Курганская область 89
- Костромская область 88
- Чеченская Республика 88
- Карачаево-Черкесская Республика 84
- Республика Мордовия 81
- Камчатский край 73
- Республика Северная Осетия - Алания 71
- Республика Алтай 61
- Республика Ингушетия 55
- Республика Тыва 55
- Севастополь 51
- Республика Марий Эл 49
- Магаданская область 44
- Еврейская автономная область 31
- Челябинская область 25
- Республика Татарстан 20
За весь период выписано по выздоровлению по России 2 398 254 человека.