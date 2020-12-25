За сутки в России подтверждено 29 018 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7315

2 Санкт-Петербург 3751

3 Московская область 1576

4 Нижегородская область 505

5 Псковская область 416

6 Свердловская область 403

7 Воронежская область 391

8 Ростовская область 388

9 Республика Карелия 375

10 Архангельская область 375

11 Вологодская область 364

12 Хабаровский край 343

13 Республика Крым 338

14 Пермский край 332

15 Красноярский край 328

16 Челябинская область 311

17 Самарская область 306

18 Республика Коми 290

19 Ульяновская область 280

20 Волгоградская область 279

21 Мурманская область 275

22 Иркутская область 275

23 Саратовская область 275

24 Кировская область 250

25 Забайкальский край 248

26 Омская область 244

27 Ставропольский край 243

28 Приморский край 238

29 Тверская область 236

30 Ленинградская область 229

31 Ханты-Мансийский автономный округ 228

32 Алтайский край 217

33 Удмуртская Республика 212

34 Тульская область 208

35 Новгородская область 207

36 Калининградская область 204

37 Брянская область 202

38 Республика Бурятия 201

39 Пензенская область 200

40 Республика Саха (Якутия) 194

41 Ярославская область 190

42 Белгородская область 190

43 Курская область 187

44 Краснодарский край 186

45 Ивановская область 185

46 Томская область 185

47 Орловская область 183

48 Владимирская область 180

49 Оренбургская область 179

50 Астраханская область 178

51 Республика Хакасия 176

52 Ямало-Ненецкий автономный округ 175

53 Калужская область 169

54 Тюменская область 165

55 Новосибирская область 165

56 Липецкая область 162

57 Республика Башкортостан 162

58 Смоленская область 158

59 Республика Дагестан 157

60 Тамбовская область 154

61 Кемеровская область 146

62 Сахалинская область 143

63 Амурская область 143

64 Чеченская Республика 142

65 Рязанская область 140

66 Республика Чувашия 123

67 Костромская область 115

68 Республика Калмыкия 107

69 Курганская область 104

70 Кабардино-Балкарская Республика 100

71 Республика Алтай 98

72 Республика Татарстан 97

73 Карачаево-Черкесская Республика 92

74 Республика Адыгея 90

75 Республика Ингушетия 90

76 Республика Северная Осетия-Алания 89

77 Республика Мордовия 88

78 Севастополь 85

79 Камчатский край 78

80 Республика Тыва 73

81 Республика Марий Эл 52

82 Магаданская область 41

83 Еврейская автономная область 24

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 992 706 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,5%

2.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%

3. Республика Алтай, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Республика Мордовия, Красноярский край, Тюменская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7% За последние сутки подтверждено 563 летальных случаев Санкт-Петербург 76

Москва 74

Ростовская область 26

Воронежская область 21

Московская область 20

Красноярский край 20

Пермский край 16

Нижегородская область 16

Свердловская область 16

Иркутская область 15

Краснодарский край 13

Ивановская область 11

Республика Чувашия 11

Алтайский край 11

Тульская область 10

Архангельская область 10

Республика Коми 9

Челябинская область 9

Новосибирская область 9

Владимирская область 8

Республика Крым 8

Омская область 8

Белгородская область 7

Вологодская область 7

Мурманская область 7

Ставропольский край 7

Ульяновская область 7

Ленинградская область 6

Саратовская область 6

Приморский край 6

Липецкая область 5

Астраханская область 5

Волгоградская область 5

Республика Бурятия 5

Севастополь 4

Республика Дагестан 4

Оренбургская область 4

Республика Алтай 4

Калужская область 3

Курская область 3

Орловская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Удмуртская Республика 3

Кемеровская область 3

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Пензенская область 2

Курганская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Саха (Якутия) 2

Забайкальский край 2

Еврейская автономная область 2

Костромская область 1

Калининградская область 1

Псковская область 1

Республика Марий Эл 1

Тюменская область 1 За весь период по России умерло 53 659 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 397 человек Москва 5659

Санкт-Петербург 3034

Московская область 1345

Тверская область 535

Хабаровский край 511

Республика Карелия 508

Красноярский край 483

Ростовская область 464

Республика Крым 457

Калининградская область 440

Нижегородская область 429

Свердловская область 406

Пермский край 393

Воронежская область 386

Республика Коми 371

Архангельская область 369

Сахалинская область 365

Ульяновская область 358

Вологодская область 355

Ханты-Мансийский автономный округ 343

Иркутская область 327

Брянская область 317

Ставропольский край 291

Самарская область 291

Ленинградская область 273

Волгоградская область 262

Забайкальский край 260

Ивановская область 253

Белгородская область 248

Новгородская область 242

Кировская область 239

Омская область 239

Ямало-Ненецкий автономный округ 235

Приморский край 235

Томская область 231

Липецкая область 226

Псковская область 225

Смоленская область 224

Орловская область 222

Новосибирская область 217

Алтайский край 205

Саратовская область 197

Удмуртская Республика 196

Ярославская область 193

Республика Саха (Якутия) 190

Тульская область 187

Мурманская область 186

Курская область 178

Владимирская область 176

Кемеровская область 173

Республика Хакасия 171

Оренбургская область 168

Калужская область 161

Тюменская область 160

Республика Бурятия 157

Тамбовская область 143

Республика Калмыкия 139

Амурская область 138

Рязанская область 135

Кабардино-Балкарская Республика 129

Пензенская область 128

Республика Чувашия 124

Краснодарский край 123

Республика Дагестан 116

Республика Башкортостан 102

Республика Адыгея 95

Астраханская область 94

Курганская область 89

Костромская область 88

Чеченская Республика 88

Карачаево-Черкесская Республика 84

Республика Мордовия 81

Камчатский край 73

Республика Северная Осетия - Алания 71

Республика Алтай 61

Республика Ингушетия 55

Республика Тыва 55

Севастополь 51

Республика Марий Эл 49

Магаданская область 44

Еврейская автономная область 31

Челябинская область 25

Республика Татарстан 20 За весь период выписано по выздоровлению по России 2 398 254 человека. В ВОЗ рассказали, насколько за год изменился коронавирус