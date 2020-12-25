Захарова: МИД РФ удивлен реакцией Израиля на интервью нашего посла

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 декабря, в российском внешнеполитическом ведомстве удивлены "обостренной реакцией Израиля на интервью российского посла Анатолия Викторова газете The Jerasalem Post".

Напомним, посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля, о чем сообщается на сайте ведомства, где ему выразили резкий протест против высказываний, опубликованных в газете The Jerusalem Post 8 декабря. В частности, в том интервью он заявил, что дестабилизации обстановки в ближневосточном регионе способствует не Иран, а неурегулированный израильско-палестинский конфликт.

Как сказано в официальном комментарии, "удивлены обостренной реакцией на затронутые в интервью нашего посла в Израиле вопросы. Изложенная в нем позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведенные в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике".

Москва, как подчеркнула Захарова, всегда отмечала, что палестинская проблема является главной в плане обеспечения мира на Ближнем Востоке. Также она напомнила, что российская сторона готова "оказать всестороннее содействие в достижении этой цели как постоянный член СБ ООН, участник ближневосточного "квартета" международных посредников, как государство, которое поддерживает конструктивные продвинутые отношения со всеми странами региона, включая Израиль".

Кроме того, отметила дипломат, в России никогда не скрывали, что негативно относятся к израильским авиаударам по территории Сирии, которые "привносят дополнительную дестабилизацию в сложную обстановку в регионе".

"Подтверждаем нашу заинтересованность в продолжении регулярных консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе, - говорится в комментарии Захаровой. - Высоко ценим сложившийся между нами доверительный и конструктивный диалог. Настроены и впредь, как отметил в упомянутом интервью наш посол в Израиле, в процессе принятия решений учитывать озабоченности Израиля в сфере безопасности".